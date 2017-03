Mascotas a la moda en Estados Unidos

(Tomada de la Red)

En Estados Unidos los productos para mascotas están de moda.



Una exclusiva tienda de Los Ángeles, California pone a la venta una gran variedad de prendas y productos de belleza para mascotas, ahí se pueden encontrar camisetas de alta costura muy al estilo Berverly Hills.



También está a la venta alimento gourmet de muy alta calidad, preparado en cocinas diseñadas para que los clientes sean testigos de su preparación.



En uno de estos restaurante llamado Just Food for Dogs (Comida Solamente Perros) se utilizan los ingredientes más frescos para cocinar alimento para perros como en un restaurante de 5 estrellas.



Pero no sólo en Hollywood los mascotas pueden disfrutar de deliciosos alimentos, en Pensilvania se inauguró un restaurante de comida para llevar exclusivamente para perros.



En este restaurante ubicado en el condado de Northampton los propietarios pueden escoger diversas carnes, verduras y frutas para sus perros, así como añadir ingredientes extras para el gusto y preferencia del mejor amigo del hombre.



De acuerdo con la Asociación de Productos para Mascotas en Estados Unidos hay 79.7 millones de hogares con mascotas siendo los más populares los perros.



Con información de Male Barranco

FJMM



Fuente:http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/eeuu/2017-03-03/mascotas-moda-estados-unidos/