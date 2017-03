Pistas para identificar a una pareja violenta

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Ser violento es una característica de la personalidad que no aparece súbitamente. En este artículo mostraremos que ya en el primer encuentro entre una mujer y un hombre, lo pueden detectar. Siempre y cuando tengan las antenas bien abiertas para observar y entender las conductas del hombre que está sentado frente a ustedes.



Primera pista



Muchas mujeres comentan en el consultorio del sicólogo: “se nota que le atraigo mucho, que está muy interesado en mí”. Estas afirmaciones se basan en reacciones de ellos como por ejemplo que en la primera cita, si se ella se encontró con un amigo por casualidad y lo saludó o dialogó brevemente con el mozo, el muchacho se puso celoso y se enojó.



Esos son celos infundados que muestran lo inseguro que es. El punto es que los fuertes celos no son indicio de amor, sí de miedos. Por ejemplo miedo a ser abandonado ya en el primer encuentro, miedo a no gustar, a sentirse poco atractivo, etcétera.



Algunas mujeres interpretan los celos exagerados como signos de amor, negando su significado verdadero porque quieren ser amadas.



Segunda pista



Con el correr de los días comienza a controlar dónde o con quién estás, qué haces, cuándo vuelves a casa, etcétera. Tu nueva pareja quiere saber tu rutina con detalles.



Eso se llama control, no es amor. El control nace del miedo a perderte; el violento tiene muy baja autoestima y dificultades para contactar y comunicar lo que siente. Puede llegar a revisar tus redes buscando información lo que denotan su profunda necesidad de saber todo acerca de ti. A los pocos días ya puedes saber que no solo es celoso, sino también controlador.



Tercera pista



Es un hombre insistente, quiere estar contigo sin respetar tus tiempos. Eso brinda una seudo seguridad ya que la mujer se siente atendida, tenida en cuenta, mirada por su nueva pareja. Una verdadera y sana seducción se realiza respetando tus actividades.



El hombre insistente muestra que está obsesionado por ti y que te desea controlar sin tener en cuenta que tienes trabajo, amigos, realizas deportes, asistís a cursos. Tienes una vida organizada que no debes cambiarla súbitamente por presiones de él.



Cuarta pista



Con el pasar del tiempo él te aísla de tus amigas, pero tú permites esa conducta porque la interpretas como amor y en realidad es aislamiento para controlarte.



Quinta pista



Comienza a criticarte mucho, se burla de ti y te responsabiliza de sus fracasos. En ti eso genera culpa, aislamiento y mucha inseguridad; te sientes sola, amenazada por sus falsas acusaciones sobre ti. Esto se llama violencia emocional o psicológica y su impacto sobre la víctima en muy fuerte.



Las pistas anteriormente expuestas pertenecen a las primeras etapas de la relación. Existen otras que no describimos, donde vemos actos con violencia física y amenazas.



Observamos que muchas mujeres, ya en las primeras citas no toleran las conductas de los hombres violentos huyendo de los mismos. En cambio otras se fascinan ya que se sienten amadas y atendidas, sus comportamientos son interpretadas como evidencias de amor.



No queremos en este artículo hablar del hombre violento sino de la mujer que se queda en ese vínculo: se siente amada, utilizando la negación como mecanismo de defensa, mal interpreta sus conductas negativas como positivas.



El hombre violento emite señales en la primera cita pero cada mujer le da significado según su propia personalidad.