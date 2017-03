Microblading, lo último en diseño de cejas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una nueva opción natural que ofrece excelentes resultados es el microblading, un novedoso tratamiento de belleza que permite tener unas cejas perfectas mediante la técnica del maquillaje semipermanente, realizado pelo a pelo.Es recomendado para todas aquellas personas que quieren reconstruir, definir o rellenar sus cejas de la manera más natural posible. La técnica microblading es una adaptación del “Tebori”, método tradicional japonés de tatuaje manual.Fabiola López Lizárraga, especialista en microblading, señala que esta opción de belleza ha comenzado a tener auge en los últimos años en México, primeramente fueron las artistas quienes comenzaron a ponerlo de moda, como Galilea Montijo, Belinda y hasta la ex primera dama Michelle Obama “A este proceso también se le llama shadow, y ha tomado popularidad por ser una opción más de belleza; es la última técnica dentro de la industria del maquillaje semipermanente, es un método de fácil realización, rápida cicatrización y de aspecto mucho más real que el tatuaje”, explicó López Lizárraga.Durante el proceso del microblading se usa un lápiz y una aguja especial, depositando pigmento en la epidermis, que es la capa externa de la piel. La especialista destacó que es un proceso muy meticuloso que toma en promedio dos horas en realizarse.Durante la primera hora se dibuja la forma de la ceja con un lápiz de punta plana y fina; esta es la parte más larga porque es donde la clienta elige la mejor forma para su cara.El microblading es perfecto para todas aquellas personas que quieren reconstruir totalmente, definir, cubrir pequeñas calvas o rellenar unas cejas mal depiladas, y el resultado es una ceja natural, indetectable.“Los requisitos son que no deben de estar embarazadas, tener diabetes por el proceso de cicatrización, o bien estar en tratamiento de quimioterapias o radioterapias; y ser mayores de edad, aunque me ha tocado hacer el trabajo a una jovencita de 16 años con autorización de sus padres", indicó.La especialista destacó que anteriormente se usaba el tatuaje en la ceja, y la diferencia del microblading es que este último es solamente una micropigmentación semipermanente, que se va desvaneciendo con el tiempo, mientras que la primera es permanente, no se borra.“Los tatuajes se realizan a mayor profundidad en nuestra piel, mientras que en el microblading se utiliza un dermógrafo, además que los pigmentos son más selectivos por que deben de combinar con nuestro color de cabello, piel y ojos”, destacó.Una vez realizada esta técnica, las nuevas cejas estarán listas para mostrarlas, sin tener ningún cuidado especial o mantenimiento; la duración es de 6 a 12 meses, después de este tiempo solo se requerirá un retoque.