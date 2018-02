¿Se debe vacunar a los perros cada año?

(Tomada de la Red)

Lo aconsejan los colegios de veterinarios, pero en algunas comunidades como Cataluña, País Vasco, Asturias y Galicia no es obligatorio.



En España, durante la primera mitad del siglo XX la rabia fue un grave problema de salud pública: en la década de los 50 se registraron más de 5.000 casos en animales. Esta enfermedad vírica, que afecta al sistema nervioso central, es transmisible al hombre mediante mordeduras o arañazos con consecuencias letales: se calcula que produce la muerte de unas 55.000 personas al año en todo el mundo, fundamentalmente en países en vías de desarrollo. A día de hoy, "en Europa occidental, la enfermedad transmitida por animales domésticos prácticamente ha desaparecido y ha disminuido enormemente la que afecta a animales salvajes, principalmente zorros», explica Manuel Lázaro, veterinario y vocal del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid. A pesar de ello, "Ceuta y Melilla presentan esporádicamente casos en perros debido a la permeabilidad que existe en sus fronteras con Marruecos, donde esta enfermedad sigue presente, por lo que la posibilidad de importación a la Península se ha elevado en los últimos años debido al aumento del flujo de personas a través del Estrecho de Gibraltar. Por otra parte, la libre circulación por la Unión Europea también podría facilitarlo", continúa. La rabia en EspañaLa vacuna, que inventó Louis Pasteur hace poco más de un siglo, fue de implantación obligatoria en todo el territorio español durante muchos años, lo que provocó que la situación estuviera controlada, "pero al ser transferidas las competencias sanitarias, varias comunidades autónomas retiraron su obligatoriedad. Es curioso constatar que precisamente aquellas fronterizas con Francia (Cataluña y País Vasco) y con Marruecos (Andalucía) fueran precisamente las que tomaran esta decisión", se queja Lázaro. De hecho, el Consejo General de Colegios de Veterinarios ha comunicado en repetidas ocasiones su oposición a esta decisión. Andalucía reculó y la volvió a declarar obligatoria, pero en Cataluña, País Vasco, Galicia y Asturias sigue sin serlo. Precisamente esta última es la provincia española donde menos se vacuna frente a esta enfermedad: en 2015 sólo estaban protegidos el 11,4% de los canes, según la Asociación Empresarial de Veterinarios del Principado, "infravalorando los riesgos de un posible caso de rabia importada".En los últimos años se han dado varios casos. El de mayor relevancia fue en 2013, cuando "se produjo un brote en Toledo por un perro que residía en Cataluña, pero que desarrolló la sintomatología en este otro lugar, con agresión a cinco personas. La elevada tasa de vacunación de los animales de la zona permitió controlarlo con rapidez", recuerda Lázaro. En la Comunidad de Madrid es obligatorio poner la vacuna antirrábica a los perros de forma anual(en otras comunidades es bienal) a partir de los tres meses de edad -hacerlo antes no es efectivo debido a que los anticuerpos maternos contrarrestan su efecto-, una información que quedará registrada en la cartilla sanitaria del animal. Su aplicación puede hacerse o bien en la clínica veterinaria (con un precio que oscila entre los 20 y los 30 euros dependiendo del centro) o en la Campaña de Vacunación Antirrábica de la Comunidad de Madrid, que empieza el 15 de mayo y se prolonga hasta el 15 de julio, con un coste de 11 euros más IVA."La gran mayoría de los perros domésticos registrados en Madrid están registrados y la tiene puesta, pero el problema es que no todos las mascotas tienen chip y hay muchos que no están inmunizados, sobre todo los que viven en fincas o en zonas rurales", explica Marisa Gómez, veterinaria de la Clínica San Miguel de Madrid. Infringir esta norma es considerado como infracción grave y puede ser sancionado con multas que van desde los 300 a los 1.500 euros.Pero la rabia no es la única enfermedad que afecta a nuestras mascotas: el moquillo (con una gran mortalidad), el parvovirus (gastroenteritis vírica), la hepatitis infecciosa, la leptospirosis o el coronavirosis son algunas de ellas. "Estas vacunas no son obligatorias pero sí recomendables", explica Gómez. Calendario de vacunas

Lo primero es la desparasitación interna (una pastilla cada tres meses que cuesta entre 4-5 euros por cada 10 kilos). "Se debe administrar al primer mes de vida antes de administrar la primera vacuna por si tuviera algún parásito que le hubiera transmitido la madre", dice Gómez.

La primera vacuna se pone a partir de las seis u ocho semanas, dependiendo de cuando tuvo lugar el destete.

La segunda dosis, la polivalente, que protege contra varias enfermedades, es a las 9-12 semanas de vida.

Al mes siguiente (13-16 semanas) se pone la de refuerzo. Hasta este momento no es recomendable que el cachorro salga a la calle o esté en contacto con otros canes para evitar contagios. "Cuesta en torno a los 40-50 euros", explica Gómez.

A partir de los tres meses, se coloca la antirrábica.

También existe una vacuna contra la leishmaniosis que se administra a partir de los seis meses de edad.

Todas se tienen que colocar de forma anual para mantener la inmunidad.

En el caso de los gatos, ninguna vacuna es obligatoria en la Comunidad de Madrid, aunque sí aconsejable para mantenerlos libres de enfermedades, en muchos casos mortales como la leucemia o la peritonitis infecciosa. "Los gatos que tienen acceso al exterior requieren más protección", asegura Gómez. En otras comunidades autónomas, como Andalucía, sí es obligatorio vacunarles de la rabia, así como a los hurones. En esto, como en muchas otras cosas, más vale prevenir que curar.



Fuente:http://www.elmundo.es/vida-sana/familia-y-co/2018/02/02/5a6d87fbe2704e81658b461f.html