¿Crear el perro a la medida? Sí o no y por qué

Bien sea que usted quiera una mascota grande y fuerte, o una pequeña y juguetona o, mejor aún, una muy peluda y que tenga empatía con los niños, es casi seguro que podrá encontrar la opción adecuada entre todas las razas de perros que ya existen.En el creciente mundo de las mascotas hay de todo y para todos los gustos. Son 344 razas aprobadas por la Federación Cinológica Internacional (FCI), que funciona en Bélgica, y que agrupa a los clubes caninos más grandes del mundo, a la vez que dicta algunas normas sobre la buena crianza de los peludos.Sin embargo, esa variada oferta, de la que hacen parte razas tan populares como el labrador, golden retriever, yorkie, bulldog francés y beagle, entre otras, no parece ser suficiente en estos tiempos de desmedido amor perruno.En la última década se ha popularizado una tendencia que invita a hacer nuevos cruces de perros de razas ya existentes, en busca de animales exclusivos que luzcan diferentes y tengan características especiales que, por ejemplo, los hagan conservar la apariencia de una raza y el tamaño de otra; o el pelaje de una y la fortaleza de otra.La tendencia se conoce con el nombre de ‘perros de diseño’ y es muy popular en algunos países de Europa y en Estados Unidos. Y como todo lo que tiene que ver con mascotas, tiene seguidores y detractores.Mientras los primeros aseguran que estos cruces se hacen para satisfacer las necesidades específicas de quienes buscan nuevos prototipos de mascotas a las cuales adorar, los segundos llaman la atención sobre la inconveniencia de estas mezclas, especialmente por condiciones genéticas que podrían afectar a los animales así creados.Entre razas y crucesLo primero que hay que tener en cuenta es la diferencia entre razas y cruces.“Las razas de perros como las conocemos hoy en día han surgido a través de los años gracias a cruces que se han hecho en procura de conseguir perros que cumplan con una finalidad y que tras años de pasar pruebas, requerimientos y evaluaciones son reconocidos como tal”, explica el veterinario Daniel Bohórquez.El experto pone como ejemplo a los retriever, que están hechos para atrapar y recoger presas pequeñas, o al pastor alemán, que está diseñado para ser un perro de guardia que obedece y protege.Los cruces, entre tanto, son combinaciones de dos o más razas que se hacen únicamente con un fin estético o por lograr un perro que se vea diferente a los demás.“No pueden ser considerados como razas oficiales, sino como cruces que se hacen sin un control y sin un estudio genético, simplemente para que salga un perro con una cara bonita”, dice Bohórquez y advierte que “se podría estar dañando la genética de las razas puras y sacando razas etológicamente inestables”.El también veterinario Guillermo Rico califica a los perros de diseño como “caprichos del mercado” que usualmente buscan satisfacer los gustos personales de alguien.Y explica que “el hecho de crear una raza debe ser un proceso responsable que les compete a los criadores y no puede ser un capricho, cuando históricamente se sabe que hay razas a las que les ha tomado 100, 200 y 300 años desarrollarse”.Perritos con un propósitoLos perros de diseño más populares son labradoodle, o combinación entre labrador y poodle; maltipoo, entre maltés y poodle; goldendoodle, entre golden retriever y poodle; pomsky, entre pomeranian y husky siberiano;puggle, entre pug y beagle; y chiweenie, entre chihuahua y perro salchicha.De acuerdo con el portal Gizmodo, en el caso de estos cruces “las apariencias engañan” y algunos de ellos sufren de problemas de cadera, movilidad, visión, respiratorios y sobre todo de reproducción, que los hacen inestables en materia de salud.“No estoy en contra de estos nuevos cruces, siempre y cuando se hagan con una finalidad”, dice Daniel Bohórquez.Pone como ejemplo el denominado labradoodel, que se está utilizando hace décadas exitosamente con fines terapéuticos especialmente con niños, ya que ha mostrado dar perros nobles y fáciles de entrenar.El doctor Santiago Henao Villegas, magíster en medicina preventiva y doctor en bioética, explica que “hoy en día la manipulación genética viene trayendo grandes beneficios no solo en el reino animal –incluido el hombre– sino también en el reino vegetal”. Y pone como ejemplo los tomates de larga vida que se han logrado crear para que duren más y no sean desperdiciados.

Reconoce que "en el tema de los animales y las mascotas a lo largo de la historia de la humanidad han ido surgiendo algunas razas de perros de manera espontánea y que tienen grandes virtudes". Pero alerta sobre los riesgos que se corren al manipular las razas, especialmente porque se pueden acentuar sus desventajas y generar problemas de salud delicados.En su opinión, esta tendencia se da por temas de exclusividad y de querer presumir de un perro diferente al de los demás.“También hay una búsqueda por tratar de ajustar al animal a mis necesidades y no entender que nosotros somos los que debemos acogernos a las de ellos”, dice Henao Villegas, quien también es jefe de Posgrados de la facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad CES.Finalmente, los tres expertos hacen las mismas recomendaciones a la hora de buscar una mascota: primero, pensar bien en las condiciones de la casa y la familia a la que va a llegar; segundo, adoptar en lugar de comprar y, tercero, darle un chance a la raza criolla –que curiosamente y aunque es el resultado de varias mezclas– tiene una salud envidiable y es más resistente a dichos retos.Fuente:http://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/debate-por-creacion-de-perros-disenados-178272