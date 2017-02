Estos halcones terminaron en un vuelo comercial

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Cuando una foto mostrando cerca de 80 halcones volando en la cabina de un avión fue compartida en Reddit hace poco, muchas personas pensaron que se trataba de un montaje. Pero resulta que tener mucho dinero puede derivar en una cabina llena de pasajeros emplumados.Los dueños de mascotas con cargas que normalmente no están permitidas en vuelos comerciales, pueden usar su propio avión, rentar un avión privado o alquilar un vuelo comercial para transportar a sus animales. Lo ultimo es lo que sucedió en ésta imagen.La nave parece ser un Boeing 676 de una línea comercial, de acuerdo con Joran Oates, gerente de vuelo de PrivateFly, que entre otros servicios especiales puede hacer arreglos para que los dueños de las mascotas que quieren bajar con ellos a bordo de un avión lo logren.En el hemisferio occidental, las mascotas suelen ser perros y gatos. En el caso de los halcones, el usuario de Reddit “lolalollipopp” comentó que suelen ser una vista común en aviones de Medio Oriente, debido a la popularidad del ave en esa área."Supongo que estos halcones están en camino a un encuentro de caza, ya que típicamente un miembro de la familia real transportaría a los halcones en los respaldos de los asientos y no en mesas planas", escribió el usuario. "Si alguna vez una pieza de madera plana es utilizada como una perca para que los halcones se sienten, entonces, se utilizará una alfombra para el agarre que es desechada después del vuelo."Presumiblemente, la alfombra y la madera podrían atrapar cualquier pluma perdida, por no mencionar los desechos de las aves.Oates mencionó que los jets privados que transportan mascotas se mantienen impecables, y que otra ronda de limpieza tiene lugar si el pasajero con pelo o con plumas hace sus necesidades en cualquier parte de la aeronave.FUENTE: Muy Interesante