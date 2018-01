¿Cómo escoger mi primer reptil?

MADRID, España(Tomada de la Red)

Los reptiles son anímales que a primera impresión pueden resultar desagradables para la mayoría de personas pero que si les prestas un poco de atención y les empiezas a conocer, pronto descubrirás que son un grupo de animales fascinantes y para nada sosos o fríos como la mayoría de la gente tiende a pensar por desconocimiento.



¿Es difícil cuidar un reptil en cautividad?

Los reptiles como animales que son necesitan de una serie de cuidados y atención básica para poderlos mantener adecuadamente en casa. Hay ciertas especies o grupos de reptiles más adecuados para iniciarse por su sencillez en el mantenimiento y otros más avanzados que requerirán de más experiencia por tu parte y que por tanto no son adecuados para principiantes.



¿Es caro mantener un reptil en casa?

Depende de la especie mantenida y de sus requerimientos, hay que tener en cuenta que la inversión no consiste solo en comprar el animal que a primera instancia puede resultar muy barato. Lo primero que has de tener en cuenta es que para mantener un reptil en cautividad necesitarás de ciertos elementos necesarios para su alojamiento y supervivencia y que sin esos elementos básicos no podrás mantener al reptil sano durante mucho tiempo. Como norma no basta con conseguirles un alojamiento para mantenerlos como un recipiente, una caja de plástico o un terrario, sino que requieren de otros artículos que pueden ser vitales para su supervivencia y por lo tanto has de tener en cuenta esa inversión y gasto necesario antes de adquirir el animal.



¿Cuáles son las especies de reptil más comunes en las tiendas de animales?

No todas las especies más vendidas en las tiendas de animales coinciden con las especies ideales para principiantes o las más fáciles o económicas de mantener.



Las especies más comunes de reptiles de venta en tiendas son:



Tortuga de Florida: Son con diferencia el reptil más común en cautividad y el más económico. Las tortugas de florida son galápagos o tortugas semi acuáticas que incluyen varias especies distintas. Se venden recién nacidas del tamaño entre 5-6 cm pero has de tener en cuenta que en 3 años alcanzarán los 20-25 cm de caparazón por lo que necesitarán una tortuguera grande de por lo menos 80 cms. Son animales muy fáciles de mantener siempre y cuando se les de la alimentación adecuada y no les demos exclusivamente gambitas desecadas o gammarus.



Para iniciarte con ellas puedes empezar con el Kit completo Tortuguera Tortum negra



Tortuga de tierra: Son reptiles bastante más caros que las tortugas de florida y tienen más requerimientos y más cuidados. Son relativamente fáciles de mantener dependiendo de la especie comprada. Las más comunes y fáciles de mantener son las especies desérticas como la Tortuga rusa (Testudo horsfieldii), la tortuga Africana de espolones (Geochelone sulcata) y la Tortuga Mediterránea (Testudo hermanni). Las tortugas tropicales como la Tortuga de bosque de patas rojas (Geochelone carbonaria) son algo más complicadas de mantener por los requerimientos de humedad.



Para iniciarte con ellas puedes empezar con el Kit completo para Tortugas de Tierra



Iguana Verde (Iguana iguana): Suele ser el reptil favorito de la gente que se inicia con reptiles y es uno de los más comunes en las tiendas sin embargo no es el reptil más adecuado para iniciarse en el mundo. Por un lado hemos de tener en cuenta que lo que se venden en las tiendas son crías de iguana con apenas 12-15 cms de longitud pero son animales que de adultos superan los 2 metros de longitud y que muy poca gente dispone del espacio suficiente para mantenerlas adecuadamente.



Para iniciarte con ellas puedes empezar con el Kit completo para Iguanas



Camaleón: Es otro de los reptiles que más llaman la atención pero hay que tener en cuenta que no son animales fáciles de mantener y que requieren de cierta experiencia y de condiciones especiales. La especie que normalmente se ve a la venta es el Camaleón del Yemen o Camaleón Velado (Chamaeleo calypratus) que es el más duro y el de más fácil mantenimiento. Hay muchas otras especies de camaleones, como por ejemplo los de montaña que son solo para nivel avanzado. Son reptiles que se estresan mucho por lo que si quieres un reptil para cogerlo habitualmente, el camaleón no es tu reptil.



Para iniciarte con ellos puedes empezar con el Kit completo para Camaleones



Pogonas o Dragones Barbudo: Se trata de una especie común de ver en las tiendas y que es relativamente fácil de mantener en cautividad siempre que tengamos las instalaciones adecuadas para ellas. Son reptiles muy tranquilos de tamaño moderado y que se manejan con facilidad).



Gecko: Es uno de los reptiles más fáciles de mantener y reproducir en cautividad y que a su vez requieren menos inversión de dinero en material para mantenerlos. Son reptiles de talla pequeña (18-24 cm).



Pitón real (Python regius): Es de las serpientes más comunes en las tiendas y de las más populares pero sin embargo no es la serpiente más adecuada con la que comenzar dado que son muy tímidas y a veces presentan problemas a la hora de alimentarlas. Son serpientes de pequeño tamaño que raramente superan los 1-1,20 metros de longitud. Si no tenemos en cuenta que algunas dan problemas a la hora de comer, son animales muy fáciles de mantener y que necesitan de una inversión más pequeña que otros reptiles a la hora de comenzar a mantenerlos.



Para iniciarte con ellas puedes empezar con el Kit completo para Serpientes



¿Cuáles son las especies más recomendables para iniciarse con los reptiles?

Dado que no todas las especies más vendidas en las tiendas de animales coinciden con las especies ideales para iniciarse en el mundo de los reptiles, vamos a recomendarte aquellas más fáciles de mantener en cautividad según el grupo al que pertenecen:



1-Tortugas: Tortuga de florida (Pseudemis floridana, Trachemys scripta, Graptemys geographica, etc.), Tortuga Rusa, Tortuga de espolones africana (Geochelone sulcata), Tortuga mediterránea (Testudo hermanni), Tortuga de caparazón blando (Trionyx sp.)



2-Serpientes: Serpiente del maíz (Pantherophis guttatus), Serpiente rey de California (Lampropeltis getula californiae) y otras especies de serpiente rey, Falsa coral (Lamporpeltis triangulum) y Serpiente jarretera (Thamnophis sirtalis)



3-Camaleones: Camaleón del Yemen (Chamaeleo calypratus) y Camaleón pantera (Furcifer pardalis)



4- Lagartos: Dragón barbudo (Pogona vitticeps), Dragón acuático chino (Physignathus cocincinus), Anolis verde (Anolis carolinensis), Geco leopardo (Eublepharis macularius), Escinco de lengua azul (Tiliqua scincoides), Escinco de fuego (Riopa fernandi). Gecko Tokay (Gecko gekco), Gecko diruno de Madagascar (Phelsuma madagascariensis) David Briz



Fuente: https://www.tiendanimal.es/articulos/como-escoger-mi-primer-reptil/