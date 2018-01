Niños con Síndrome de Down: terapia con perros

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El Síndrome de Down debe su nombre al apellido de un médico británico: John Langdon Haydon Down, que en 1866 fue el primero en describir las características clínicas.



Pero, ¿Qué es el síndrome de Down o trisomía 21? Es una alteración cromosómica del par 21, de forma que las células de estas personas tienen 47 cromosomas con tres cromosomas en dicho par. Este error congénito se produce de manera natural y espontánea.



No es una enfermedad y por lo tanto no requiere de tratamiento médico a no ser que lleve algunas patologías asociadas en cuyo caso son éstas las que reciben tratamiento.



Existen actualmente en España unas 35.000 personas con Síndrome de Down.



La característica principal de este Síndrome es el retraso mental, el cual puede variar entre leve y profundo, además de características físicas, cognitivas y sociales.



Los niños con Sindrome de Down tienen un desarrollo más lento y sus ritmos de aprendizaje son a menudo diferentes en determinados aspectos como la memoria, atención, lenguaje, etc. Sin embargo, su desarrollo en otros aspectos está ligado a su edad cronológica: curiosidades, intereses, necesidades, etc.



En España se trabaja desde aproximadamente el año 1987 para promover el papel de los animales de compañía en la sociedad y también para promover el papel de los animales como co-terapeutas, en niños y adultos con necesidades especiales.



Un ejemplo es la Fundación ONCE, que en 1990 creó una escuela en Madrid de perros-guía, el mayor centro de adiestramiento de perros para invidentes en Europa. Estos perros para sus dueños son todo: sus ojos, su guía; Pero son muchas las fundaciones que en nuestro país ayudan a los niños y adultos con animales como caballos, perros, delfines, etc como co-terapeutas.



Pero, ¿Cómo es la terapia con animales en estos niños? La intención final de la terapia es desarrollar la máxima autonomía posible para que puedan valerse por sí mismos en el futuro.



Tareas como por ejemplo ir a un sitio con un perro, pedir algo a un dependiente para uno mismo así como para el can, les ayuda a comunicarse y sentirse más seguros, de este modo les resulta más fácil relacionarse con la gente que les rodea y poco a poco se consigue más fluidez en las relaciones interpersonales.



Las conductas aprendidas se generalizan en diferentes ambientes y con distintas personas, de este modo aunque cambie el ambiente y la persona, lo aprendido no cambia. La motivación del niño se trabaja con el perro mediante el juego, pasándolo bien, es un juego dirigido que lleve a resultados.



La terapia asistida con animales es una herramienta que se ha demostrado muy eficaz: todo lo hace más sencillo, se desarrollan habilidades sociales y se aumenta la tolerancia a la frustración ya que el perro apacigua, normalizando situaciones estresantes.

Nuestros amigos de 4 patas son un gran aliado en el desarrollo de estos niños, además de ser unos estupendos compañeros que les aportan felicidad y amor.



