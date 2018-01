El arenero perfecto

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Los gatitos comienzan a manifestar la secuencia de movimientos característicos de la conducta de eliminación, hacia las 4 semanas de vida. Hasta ese momento, dependen por completo de la madre para eliminar los deshechos de la digestión. Si no han sufrido carencias y han disfrutado de espacio suficiente durante sus primeras semanas, no necesitan aprender esta conducta ya que vienen “de serie” con ella. En casos de gatos huérfanos precozmente o recluidos en espacios reducidos, pueden haber olvidado el hábito higiénico correcto…



La secuencia de la conducta de eliminación, se puede resumir en tres pasos:

1. Escarban una pequeña depresión con las patas.

2. Orinan y/o defecan en dicha depresión.

3. Cubren finalmente los excrementos y/o orina con el sustrato.

Se puede favorecer la aceptación de la bandeja tomando las siguientes medidas:

• La bandeja debe ser, preferiblemente, descubierta, de bordes bajos y de tamaño suficiente para favorecer la entrada y salida del gatito.

• Los desechos deben ser limpiados diariamente y toda la arena debe ser reemplazada al menos 1 vez por semana.

• La bandeja sanitaria, siempre debe estar alejada del comedero y del bebedero, en lugares tranquilos y de fácil acceso para el gato.

• Debe haber suficiente cantidad de bandejas para el número de gatos.

No olvidemos que la bandeja ideal ha de ser amplia y que permita dar la vuelta dentro a nuestro gato.



A veces, nos encontramos con gatos que presentan una preferencia por un tipo de bandeja o arena y, rechazan, de plano, cualquier otra. Este comportamiento se puede prevenir, si hemos acostumbrado al gatito a diferentes tipos de bandeja y sustratos.



Los cambios de arena bruscos también pueden causarnos disgustos. Si nuestro gato estaba acostumbrado a una determinado tipo de arena, cualquier cambio brusco puede provocar rechazo. Por ejemplo, las perfumadas pueden resultar demasiado intensas para su delicado olfato, sobre todo, los primeros días. Es importante elegir una que no resulte molesta como por ejemplo las que contienen aromas suaves como el talco.



Si nuestro gato esterilizado ha sido siempre muy limpio y, de repente, se presentan problemas de eliminación fuera de su bandeja higiénica, sin que se hayan producido cambios aparentes en su entorno (cambio de domicilio, entrada de un nuevo animal o persona en la vivienda, nueva bandeja o tipo de arena…) lo más recomendable es consultar con el veterinario, puesto que la presencia de dolor durante la micción, debido a patologías urinarias como cálculos o infecciones, puede provocar que el gato asocie la bandeja de arena con un lugar desagradable por el dolor sufrido, y busque otros lugares en la casa.



Resumiendo: Si tu gato podría hablar, te pediría un lugar íntimo, alejado de corrientes, zonas de paso y ruidos fuertes; Una bandeja grande y cómoda y un sustrato que, no tenga olores fuertes, no se quede pegado a las patas y permita absorber los deshechos para facilitar la limpieza.



Fuente: https://www.perrygatos.es/artículos/notas-de-interés-sobre-gatos/el-arenero-perfecto/