¿Es malo que los perros coman huevos crudos?

Hay un montón de mitos y conceptos erróneos acerca de la alimentación cruda y parece que el pobre huevo es a menudo clasificado como un alimento peligroso para los perros.



Los opositores de los huevos afirman que son demasiado altos en colesterol, que suponen un riesgo de la salmonela y que causan una deficiencia de biotina



Los huevos NO sólo son una fuente barata y segura de proteína para su perro, los huevos son uno de los alimentos más completos y nutritivos que usted puede elegir para su perro.



Los huevos son una fuente importante de nutrientes, para muchos depredadores.



En el interior del huevo están todos los nutrientes necesarios para crecer un nuevo pollo si el huevo fuese fecundado.



Los huevos también son una de las fuentes más completas de aminoácidos, los bloques de construcción de proteínas.



Los huevos son una buena fuente de:





Vitamina A

Riboflavina

El folato

La vitamina B12

Hierro

Selenio

Ácidos Grasos



Las claras de huevo contienen inhibidores de enzimas – Una de las razones de por qué muchas veces se desaconseja dar la clara del huevo a los perros, es porque contienen inhibidores de la enzima que pueden interferir con la digestión, sobre todo en animales muy jóvenes y viejos .



Esto es cierto, pero sólo significa que los huevos no deben ser el pilar de la dieta, pero es perfectamente seguro dar varios huevos a la semana a los perros.



Si usted no ve indicios de malestar digestivo cuando su perro se alimentan de huevos, entonces no debería tener problemas si los huevos son una parte regular de su dieta.



Cocinar la clara de huevo podría resolver este problema, pero gran parte de los nutrientes se perderían así que lo mejor es darle de comer la clara cruda.



Las claras de huevo causan deficiencia de biotina – Las claras de huevo contienen avidina, un inhibidor de la biotina (una de las vitaminas del grupo B)



La biotina es una de las vitaminas del complejo B y es importante para el crecimiento celular , el metabolismo de los ácidos grasos y una buena piel y el pelaje. Las deficiencias de biotina son muy raras y se necesitaría una cantidad extraordinaria de huevos para crear una deficiencia.



Por otra parte, las yemas de huevo son muy ricas en biotina, por lo que mientras usted alimenta a su perro con huevo entero, hay poco de qué preocuparse.



Hay otras fuentes de biotina en la dieta también. El hígado es una fuente particularmente buena.



Una vez más, la cocción de la clara de huevo eliminará el riesgo, pero su perro va a perder gran parte del valor nutricional, no merece la pena.



Los huevos contienen salmonela – Los perros están bien equipados para manejar las bacterias de los alimentos crudos, y no suelen enfermar por salmonella, solo en casos de cachorros o ancianos inmunodeprimidos.



la salud de la gallina es también importante, así que lo mejor es elegir los huevos orgánicos de gallinas camperas .



El almacenamiento adecuado y mantener los huevos frescos también recorrer un largo camino hacia el mantenimiento de las bacterias dañinas en un nivel manejable.



No se olvide de las cáscara, también pueden ser valiosas para los perros que tienen dificultad para comer huesos o que el propietario a decidido no ofrecer huesos en su dieta.



Las cáscaras se secan y se muelen en un molinillo de café limpio hasta convertirlas en polvo que se puede espolvorear en la comida de su perro como suplemento natural de calcio.



Es importante recordar que muchos huevos son rociados con una sustancia química para que se vean brillantes, así que lo mejor es conseguir los huevos de una granja orgánica local.



Los huevos son baratos, fáciles de obtener y una excelente fuente de nutrición para su perro, los beneficios de los huevos para la salud de los perros sin duda superan a los riesgos.



Trate de alimentar a sus perros con varios huevos a la semana, y su perro tendrá mejor la salud.



