Guía para restaurar la belleza de tu piel y cabello después de las fiestas navideñas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Después de las estas navideñas es necesario que prestes más atención a tu cabello y piel, ya que el constante uso de productos como la secadora, tenazas y maquillaje pesado, pueden generar problemas cosméticos no deseados como la orzuela, el acné, ojeras o quemaduras en el pelo. Por eso nosotras creamos una guía que restaurará tu belleza de una manera muy natural y económica.



Rostro

Mascarillas detox

Una buena manera de limpiar y desintoxicar tu rostro es usar mascarillas con ingredientes naturales como el café y la miel. Para lograrlo, lo único que debes hacer es mezclar dos cucharadas de café molido y una de miel en un recipiente.



Cuando tengas la mezcla, aplica en el rostro y da un ligero masaje, evita la zona de los ojos y de la boca, pues estas partes suelen ser más delicadas y sensibles. Para terminar, deja actuar por 20 minutos y enjuaga con agua fría. Sentirás que tu rostro esta más limpio y fresco.



Mascarilla que ilumina

Por otra parte, si sientes que la piel de tu cara luce cansada o apagada, te recomendamos esta mascarilla de yogurt y avena. Solo debes mezclar dos cucharadas de cada uno de estos ingredientes en un recipiente y aplicar en tu rostro, deja que repose por 30 minutos y enjuaga con agua tibia. No olvides hidratar con tu crema facial favorita. Lucirás una piel más luminosa e hidratada.



No más ojeras

Después de un mes tan festivo como diciembre, nuestros ojos pueden estar hinchados y cansados por tantas noches de desvelo; sin embargo, no todo está perdido y existe un remedio natural que te va ayudar a disminuir todos estos problemas. Para eso necesitarás: dos sobres de té verde y dos rodajas de pepino.



Primero deberás poner a infusionar las dos bolsas de té en una taza, deja que repose por cinco minutos y retira, después ponlas sobre tus ojos y deja que actúe por 10 minutos. Para terminar, pasa las rodajas de pepino (de preferencia frías) en toda la zona donde tengas ojeras y notarás como disminuyeron los síntomas.



Cabello

Hidratación profunda

En esta temporada de frío nuestra melena suele sufrir de resequedad y frizz, y una forma muy fácil de erradicar estos problemas es usando esta mascarilla de aloe vera y aceite de coco. Lo único que debes hacer es mezclar en un recipiente tres cucharadas de cada uno de estos ingredientes, aplicar desde la raíz hasta las puntas. Deja reposar por 50 minutos. Para finalizar, lava y enjuaga tu pelo como de costumbre.



Bye, bye a la orzuela

Uno de los mejores remedios para solucionar problemas de orzuela en el cabello es esta mascarilla de aguacate y aceite de oliva, que dejarán tus puntas cerradas y suaves, gracias a sus propiedades antioxidantes . Solo debes mezclar tres cucharadas de cada ingrediente en un recipiente y revolver perfectamente hasta formar una pasta uniforme.



Una vez que tengas la pasta, aplícala en tu cabello de medios a puntas, deja que actué por una hora y lava tu melena como sueles hacerlo. Para obtener mejores resultados, aplica esta mascarilla por lo menos dos veces a las semana.



Para una melena suave y sedosa

Si quieres regresarle la suavidad y la sedosidad a tu cabello solo deberás triturar, con ayuda de un tenedor o una cuchara, dos plátanos maduros. Cuando este paso haya concluido, agrega ½ taza de leche de almendras y aplica esta mezcla sobre tu pelo húmedo desde la raíz y hasta las puntas. Para concluir, enjuaga con agua tibia. Notarás una gran diferencia.