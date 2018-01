Cinco tips efectivos para viajar sin gastar (o no tanto)

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Ahorrar en tu viaje es posible, pero te costará unas cuantas horas de trabajo al día. Ten en cuenta tus habilidades y facilidad para relacionarte con las personas, puedes optar por participar en algunos programas que te permitirán viajar sin gastar en hospedaje, incluso ganar algo de dinero.



1. Walking tour. Si eres de los que disfruta de caminar y descubrir todos los rincones del lugar que estás visitando, esta es una buena alternativa. En algunas ciudades se ofrecen tours gratuitos guiados por personas entusiastas y amantes del lugar. La ganancia se basa en las propinas que dejan los turistas y es una gran oportunidad de conocer nuevas personas. Eso sí, debes prepararte para poder dar este servicio.



2. Au Pair. El concepto de Au Pair es una persona extranjera que ayuda en las tareas domésticas a una familia anfitriona, vive con ellos y recibe dinero para sus gastos. Si no tienes problema en cuidar niños mientras aprendes un nuevo idioma, no descartes esta opción. Páginas como Au Pair World y AuPair.com te ayudarán a comenzar la búsqueda.



3. Cuidando mascotas. Si los niños no son lo tuyo, puedes recorrer el mundo cuidando mascotas de otras personas. Trusted Housesitters es una web donde puedes ser elegido por miles de personas para viajar a su ciudad y hacerte cargo tanto de sus animales como de sus casas. Aunque no hay pago por ello, podrás ahorrar en hospedaje.



4. Voluntariado. Esta es una opción si quieres conocer el mundo y hacer “buenas acciones” al mismo tiempo. Workaway es una página web que te pone en contacto con anfitriones en todo el mundo que están dispuestos a darte alojamiento y comida a cambio de horas de trabajo en diferentes tareas como construir casas o cuidando animales. WWOOF hace lo mismo pero solo relacionado a tareas en granjas orgánicas.



5. Work-to-stay. Este tipo de contrato es una buena opción para aquellos que viajan sin itinerario. Consiste en conversar con los encargados de algunos hostales para trabajar ahí a cambio de una habitación gratis. En algunos casos pueden llegar a pagarte si te quedas por un periodo definido.



Fuente: El Comercio-Perú /GDA