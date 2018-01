Si planeas casarte este 2018, evita estas modas viejas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Si entre tus planes para 2018 está festejar la unión con tu media naranja, toma en cuenta que año con año el universo nupcial agrega, mantiene y excluye algunas modas.



Últimamente se ha impuesto la moda de usar un vestido para la ceremonia y otro diferente para la fiesta, lo cual implica una inversión más ostentosa, pero un look más diverso durante una misma velada. Lo mejor será buscar dos modelos que se complementen para mantener la uniformidad del look y tener más coherencia.



Para el 2018 estarán de moda las colas larguísimas, de esas que se arrastran por la alfombra que te lleva al altar. La manga larga se impone frente a la francesa o semi larga, e incluso a los vestidos sin manga. Tu vestido podrá tener aberturas, así que enseñar pierna y lucir el calzado estará ad hoc.



También los vestidos que serán muy solicitados serán aquellos en los que las novias puedan lucir la espalda. Ahora podrás sentirte como toda una princesa si te gustan las faldas voluminosas, ya sean de tul, raso o mikado. Estas faldas convienen con un vestido con caídas en crepé y líneas sobrias.



El próximo año será perfecto para continuar con las transparencias que te harán una novia sensual. Además de un buen tocado o velo, la capa viene con todo.



Porque queremos que aproveches para lucir al máximo en el gran día, te dejamos algunas modas que fueron el hit, pero que quedarán totalmente out para el 2018.



1. Ponerle a las bebidas el nombre de los novios. Por favor no lo hagas. Hay que servir cócteles de temporada de buen sabor y no creaciones inventadas sin sabor.



2. El estilo bohorústico. Hay que darle un giro totalmente e inclinarse por un ambiente más chic para que los elementos de la decoración no pasen de moda. Las plumas, las flechas y atrapasueños serán el trend.



3. Las guirnaldas en la mesa. Esas flores que recorren la mesa de lado a lado ya no están de moda, las flores se ven descuidadas.



4. Todo blanco. Si bien el blanco es un color clásico, combinado con otro color que la pareja elija le dará un poco de vida a la boda.



5. Zapatos casuales. Últimamente las novias han optado por usar Converse en lugar de tacones. ¡Olvídalo!



6. Coronas de flores. Cuando salieron era muy común ver a las novias usándolas como tocados, pero ya pasaron más de 5 años.



7. Los food trucks. Todavía siguen aquí, pero es tu boda, no un concierto.



8. Carteles luminosos. Aunque desde 2014 fueron un súper boom, ya es hora de ser más original.