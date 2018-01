Dinamarca: Roban de bar botella de vodka más cara del mundo

COPENHAGUE, Dinamarca(AP )

La policía de la capital danesa investigaba el robo de una botella vodka que se asegura es la más cara del mundo y cuesta 1.3 millones de dólares.



El investigador policial Knud Hvass dijo que por el momento no se sabía si el autor del robo en el bar the Cafe 33 había forzado la entrada o usado una llave.



Ningún otro objeto fue robado.



Hvass dijo que la policía recibió la denuncia el martes.



La televisora TV2 dijo que la botella de vodka Russo-Baltique está hecha de 3 kilos de oroy la misma cantidad de plata, con tapón engarzado con diamantes.



El dueño del bar, Brian Ingberg, que posee 1.200 botellas de vodka, dijo al diario Ekstra Bladet que la botella tiene la forma de un auto antiguo



Ingberg dijo que la botella no estaba asegurada y se la había prestado un empresario ruso.