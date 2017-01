Por qué los gatos se vuelven locos con esta hierba

(Tomada de la Red)

Si tienes un gato y alguna vez has experimentado con exponerlo a catnip, podrás haberte dado cuenta de la reacción tan peculiar que tienen. Es impresionante cómo enloquecen con esta pequeña hierba. Algunos incluso lo comparan con el uso de drogas en humanos.



El catnip emula a las feromonas naturales

Aunque no se ha demostrado que los gatos emiten feromonas, especialmente por glándulas faciales, se cree que el componente nepetalactona tiene un efecto similar a ellas.



De cualquier forma, es claro que el químico afecta algo en el cerebro de los gatos para causar su reacción. Aun más interesante es que la reacción felina es hereditaria, hasta en 70%.







Los gatos no reaccionan al catnip cuando tienen apenas unas semanas de vida. Esta es la razón por la que muchos están seguros de que la reacción está ligada con aspectos sexuales. Una vez que el gato ha madurado lo suficiente, reaccionará a la planta.



El nombre real del catnip es Nepeta Cataria y fue descrita en 1753, aunque no está claro cuándo fueron descubiertos sus efectos en felinos. Esta crece en prácticamente todo el mundo, pero más abundantemente en Europa del Sur.



La sobredosis con catnip se ha documentado, pero sólo resulta en vómito, sin efectos colaterales graves.



Fuente:https://conectica.com/2017/01/02/gatos-catnip/