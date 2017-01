Alimentos que aún puedes utilizar aunque estén marchitos

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Cuando vamos al supermercado llegamos con grandes expectativas y compramos grandes cantidades de comestibles saludables, sin embargo, por falta de tiempo, cambio de planes y otros imprevistos, la mayoría de estos productos perecederos se quedan almacenados en el refrigerador.



Cuando nos damos cuenta de esto, los vegetales han perdido la frescura y la lozanía y una de nuestras reacciones inmediatas es tirarlos a la basura, sin embargo, muchas veces ignoramos que aún podemos darles uso y lograr ricos platillos. Te decimos como salvar estos 7 alimentos antes de que se echen a perder.



#7 Lechugas (todo los tipos)



Una de las primeras cosas que se marchitan si no las utilizas a tiempo son las hortalizas verdes, si esto te llega a suceder no las tires y conviértelas en un rico pesto. Retira las partes que estén muy aguadas, coloca los sobrantes en un procesador agrega nueces, piñones, albahaca, queso parmesano, aceite de oliva y un poco de agua para darle una consistencia adecuada y listo ya tienes un exquisito pesto.



#6 Jitomates



Si estas verdura ya no luce tan fresca como para hacerte una ensalada, no te preocupes puedes utilizarlos para hacer una rica salsa o simplemente asarlos u hornearlos para usarlo como topping para sandwiches y hamburguesas.



Córtalos en trozos, colócalos en un tazón y espolvoréalos con ajo en polvo, sal, pimienta y aceite de oliva, y cúbrelos con papel de aluminio. Hornéalos durante 3 horas. Quedarán como si los hubieras secado al sol y estarán listos para consumirse como prefieras.



#5 Bayas (zarzamoras, fresas, frambuesas)



Este tipo de frutos se debe consumir rápidamente pues es uno de los alimentos que menos dura. Por lo general pierden textura y se ablandan, antes de que se cubran de moho y los tires a la basura transfórmalas en mermelada. Tritura las bayas, con un poco de azúcar, el jugo de un limón y una cucharadita de vainilla cocina la mezcla a fuego medio hasta que hierva, remueve suavemente hasta lograr la consistencia que deseas. Guarda en un frasco hermético.



#4 Papas



Tal vez te parezcan inofensivos esos brotes que le salen a las papas, pero la realidad es que pueden ser perjudiciales para tu salud gastrointestinal. Sin embargo, al deshacernos de ellos aún podemos usar lo que queda de la papa como lo desees.



Si llegas a percatarte que la piel de la papa se tornó verdosa, es mejor que no las uses y las deseches, pues esto es un indicador de que tiene solanina, una sustancia muy tóxica posee propiedades fungicidas y pesticidas que pueden provocar si se consume desórdenes gastrointestinales y neurológicos, y cuyo síntomas pueden ser náuseas, diarrea, vómitos, retortijones, dolor de cabeza y vértigos



#3 Ajos y cebollas



A diferencia de la papa estos brotes no causan daño alguno pero si pueden alterar el sabor de tus comidas. Para utilizarlos sólo tienes que remover con un cuchillo y usarlos como de costumbre.



#2 Aguacates



Si han perdido firmeza y se tornaron color marrón, puedes hacer con ellos guacamole. Para esto solo necesitas machacarlos hasta hacerlos puré, agregar jitomate picado, cebolla, chiles verdes (opcional), cilantro, sal, pimienta y jugo de limón.



#1 Hongos y zetas



Cuando permanecen mucho tiempo en el refrigerador, tienden a deshidratarse y a perder color, pero esto no quiere decir que ya no sirvan, al contrario si los coces volverán a hidratarse y los podrás utilizar como cobertura, guarnición y hasta para las sopas.



¿Conocías alguno de estos tips? ¿Añadirías otro?



FUENTE: http://www.vix.com/es/gastronomia/173645/7-alimentos-que-aun-puedes-utilizar-aunque-esten-marchitos