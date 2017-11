También los gatos comen con los ojos

(Tomada de la Red)

A los gatos se recomienda ponerles la comida en comederos de loza o cristal. Son más higiénicos que el plástico. Y los gatos son unos animales muy limpios con la comida: les molesta todo resto de alimento de comidas anteriores que haya quedado.



Tras limpiar su comedero, es aconsejable aclararlo bien con agua para asegurar que no queda ningún resto de jabón ya que el olor podría desanimarlos a la hora de comer.



Por la misma razón hay que situar en lugares bien separados entre sí el comedero y el arenero.



Si en el hogar viven varios felinos, cada uno de ellos debería tener un lugar tranquilo para el momento de la comida.



A la hora de comprar el alimento, los dueños no deberían limitarse al pienso seco. Los gatos beben poca agua, por lo que es aconsejable darles también alimento de lata, que contiene líquido.



Los gatos son animales de costumbres y lo más seguro es que el felino que no comió nunca pescado cuando era cachorro siga rechazando este alimento el resto de su vida.



Fuente:http://www.abc.com.py/mascotas/tambien-los-gatos-comen-con-los-ojos-1646127.html