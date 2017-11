10 Síntomas fuera de lo común que podrían indicar que ¡Estás embarazada!

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Aunque no lo creas, gracias a diversas señales anticipadas que te da tu cuerpo, puedes darte cuenta de si estás o no embarazada.



El primer “síntoma” que todas las mujeres siempre esperan, es la ausencia del periodo menstrual, sin embargo, existen quienes aún embarazadas tienen un pequeño flujo sanguíneo, así que no te confíes.



Los primeros síntomas del embarazo surgen generalmente a partir de las 3 semanas de fecundación; sin embargo, en algunos casos las señales pueden aparecer desde el sexto día después de la concepción.



Es por eso que te dejamos un listado de los síntomas extraños y primarios de embarazo, y te recordamos que la única manera de confirmar la gestación, es a través de una visita al ginecólogo.



1.- Pechos sensibles. Hinchazón, irritabilidad, incomodidad e incluso dolor cuando se roza con la ropa interior. Ante la más pequeña señal de embarazo los pechos se preparan para alimentar al bebé; además, el flujo de sangre aumenta en las mamas provocando un aumento en el tamaño de los senos.



2.- La aureola del pezón más oscura. No se trata de un indicio 100% creíble, pues a algunas les sucede durante la menstruación; sin embargo, si no te encuentras en esos días y tus pezones se ven así, puede ser un síntoma y te recomendamos que hagas una prueba de embarazo.



3.- Ligero sangrado. Una vez que ocurre la fecundación del óvulo se implanta en las paredes del útero de 6 a 12 días. Esta implantación puede causar un pequeño sangrado uterino que comúnmente es confundido con la llegada de la menstruación.



4.- Cólicos y/o dolor abdominal. Algunas veces se tiene una sensación de hinchazón en el vientre. Debido a que durante el embarazo el útero sufre de constantes alteraciones en el tamaño, se estimulan algunas contracciones uterinas haciendo que la mujer tenga una sensación de cólicos.



5.- Acné y puntos negros. Debido a los cambios hormonales, algunas tienden a desarrollar acné. Esta alteración de la piel durante el embarazo puede ser leve o severo además de que puede ocurrir en cualquier momento.



6.- Sensibilidad a los olores. Otra señal que podría indicar un embarazo es si de repente te has vuelto más sensible de lo normal a los olores. Nadie sabe a conciencia por qué ocurre, pero sucede. Puede que sea un mecanismo de defensa del cuerpo para ayudarte a no comer algunos alimentos que pueden ser perjudiciales para el bebé.



7.- Dolor de cabeza. Los cambios hormonales y la alteración del flujo sanguíneo cerebral pueden traer consigo dolor de cabeza durante la gestación. Este dolor puede surgir durante las primeras semanas del embarazo, convirtiéndose en un signo más.



8.- Dolor de espalda. Aunque no lo creas, el dolor lumbar puede surgir antes de que el bebé este demasiado pesado; y es que la progesterona que se produce causa un relajamiento en los músculos y los ligamentos del cuerpo incluyendo la espalda y el abdomen.



9.- Estreñimiento. El aumento en la producción de la progesterona hace que algunos órganos del cuerpo queden más relajados, pues el útero necesita expandirse para albergar al bebé. Uno de los órganos que más sufren de estos cambios son los intestinos, ya que quedan con una menor capacidad para contraerse.



10.-Constipación. Este es uno de los grandes síntomas ya que el espacio de la vejiga en el cuerpo se reduce por el tamaño que va adquiriendo el útero. Pero… también podría ser en las mujeres que recién están embarazadas. Sí, la orina frecuente puede ser un gran indicio.