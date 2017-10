¿Qué es la hierba gatera y cómo funciona?

(Tomada de la Red)

La hierba gatera o catnip es una planta que altera los sentidos de los gatos, mostrándoles más divertidos y llenos de placer. Pero ¿qué es? Aquí le explicamos.



Mucho se ha escrito ya sobre el comportamiento de los gatos, su actitud independiente, misteriosa, pero leal y cariñoso a sus amos. Sea de los que sacan a pasear o no, los que usan torres para aruñar o se divierten con bolas de papel, los dueños de estas mascotas felinas encuentran muchas formas de mantenerles entretenidos y devolverles el afecto que por medio de un vínculo fuerte se genera.



Hay una herramienta que cada vez se vuelve más popular, la hierba gatera, que probablemente, a su gato le encantará.



Es una planta natural que se conoce bajo varios nombres, captnip, hierba de los gatos, menta gatuna, albahaca de gatos, gataria o incluso nébeda. Pero su nombre original es Nepeta Cataria. El género nepeta en latín signifca escorpión, debido a la creencia que se tenía que con el uso de las hojas se contrarrestaba el veneno de este animal.



Existen varios tipos a los que los mininos pueden responder de diferentes formas, la común, que es la que estas mascotas disfrutan más, las demás son alcanfor, griega, limón y catmint, sus diferencias son el color de las flores y la intensidad de los compuestos que contienen.



Pero ¿de qué manera afecta los gatos? Primero, los gatunos solo podrían responder a los efectos de la hierba gatera después de los tres o seis meses de edad y uno de cada dos será sensible.



Esta planta produce un aceite volátil, el cual posee un compuesto químico llamado nepetalactona, encontrado en los tallos, las hojas y las semillas del catnip. Cuando el gato la encuentra hará lo siguiente, se frotará repetidamente contra la mata, la olfateará, la lamerá y finalmente, la comerá.



Después de este alegre hallazgo, el minino entrará en un trance de felicidad, relajación y placer, que durará alrededor de cinco a diez minutos.



Se puede detectar en el gato porque empieza a revolcarse, a jugar, ser más cariñoso, todo depende de la cantidad del compuesto químico en la planta. Los gatos machos suelen ser más sensibles que los castrados o las hembras, ya que tiene ingredientes parecidos a los de la orina de una gata en celo. En algunas ocasiones, el minino se pondrá agresivo, esto depende de su personalidad, así que se recomienda que, si hay niños pequeños, que no estén presentes en el momento de trance de la mascota.



Según estudios realizados, el efecto de la hierba gatera es parecido al de la marihuana en los humanos y cuando es más intensa, incluso, puede ser similar al LSD. Debido al poder de alucinación y psicodelia se puede observar al felino persiguiendo gatos invisibles. En personas también se ha utilizado para la reducción o regularización de la menstruación o el dolor de muelas.



Así que puede considerar el uso de este ingrediente natural, que no es nada negativo ni adictivo, accesible en tiendas de mascotas, viene en sus hojas frescas o secas, o incluso en aerosoles, aunque estos pueden ser menos efectivos. Solo mantenga en lugar fresco y sellado para no perder el.







