Los sismos no tumbaron los Pueblos Mágicos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Han pasado 12 días del sismo de 7.1 grados que cimbró varios estados de México, el cual nos dejó daños incalculables, desde la incomparable pérdida de vidas, hasta las afectaciones en patrimonios históricos de nuestros Pueblos Mágicos.



Si quieres ayudar a estas comunidades te recomendamos viajar por nuestro territorio para reactivar la economía, ya que del turismo dependen muchas familias que fueron afectadas por el fenómeno natural.



Para despejar dudas de cómo se encuentran los Pueblos Mágicos, entrevistamos a representantes de los destinos más afectados, como Tlayacapan, Atlixco y Malinalco.



Puebla



De los nueve Pueblos Mágicos que tiene el estado, Atlixco y Cholula fueron los que tuvieron mayores afectaciones. Sin embargo, Roberto Trauwitz, secretario de turismo de Puebla, dijo que ambos están listos para recibir viajeros.



En Cholula, a pesar de que colapsaran las torres del Templo de Nuestra Señora de los Remedios y de que ésta no se pueda visitar por el momento, la estructura piramidal sí está abierta al público y la infraestuctura hotelera opera con normalidad, salvo el hotel boutique Cocoyotla, en reparación por fisuras menores.



Las calles del Pueblo Mágico de Atlixco, donde cada diciembre se instala la Villa Iluminada, están limpias de escombros y solo dos hoteles se vieron afectados. El resto de los atractivos, como el Ex convento del Carmen y la noche de leyendas están disponibles para los turistas.



Las carreteras que llevan a estos destinos no sufrieron afectaciones, por lo tanto, los viajeros pueden llegar sin complicaciones.



El secretario dijo que el festival cultural de danzas Huey Atlixcáyotl, que se realiza cada septiembre en el Cerro de San Miguel, cambió de fecha y se estará realizando en diciembre.



Morelos



Alejandro Camarena, miembro del programa de calidad “Tesoros de Morelos”, dijo que todos los servicios turísticos operan con normalidad en Tepoztlán. “Los hoteleros ya nos organizamos para ofrecer descuentos del 10% y hasta el 60% para viajeros y voluntarios que están ayudando a nuestro pueblo”.



Agregó que el Ex convento de la Natividad, que a simple vista está de pie y con una fisura de consideración en la torre Norte, permanece cerrado por seguridad.



La gente de Tepoztlán lanzó el hashtag #TepozTeApapacha para informarle al turista que el pueblo los está esperando.



El Tlayacapan, los daños severos están en las casas de sus habitantes y en el Ex convento Agustino de San Juan Bautista, el cual quedó casi destruido y el INAH está evaluando su posible demolición. La joya arquitectónica del siglo XVI es Patrimonio de la Humanidad y en su interior resguardaba frescos y piezas importantes de arte sacro.



Al cierre de esta edición, el INAH y la Secretaria de Turismo siguen evaluando los daños que sufrieron las rutas de los Conventos y de las Haciendas, y las zonas arqueológicas.



Otro tema importante son los balnearios: Mario García, presidente de la Asociación de Balnearios de Morelos, dijo que los 28 parques acuáticos están abiertos al público y en los próximos días se anunciará la campaña de promoción que éstos ofrecerán a sus visitantes.



Guerrero



“Taxco es más que Santa Prisca”, así lo dijo el secretario de turismo del estado, Ernesto Rodríguez Escalona. Explicó que la parroquia de cantera rosa tiene cuarteaduras y esperan la liberación del seguro del inmueble, a cargo del INAH, para iniciar su reparación.



“Toda la oferta turística en Taxco está viva”, dijo el secretario, invitando a los viajeros a visitar sus callejones, las pozas de Atzala, el teleférico, su tianguis de plata y, próximamente, al evento de ciclismo extremo llamado DownHill.



Estado de México



En Malinalco, el Ex convento Agustino y el Templo del Divino Salvador están cerrados al público. Al cierre de la edición, la Secretaria de Turismo del Estado de México no ha emitido mayor información sobre las afectaciones.