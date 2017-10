¿Qué comer para quitar la acidez estomacal?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La acidez es bastante molesta, es una sensación de dolor o quemazón en el esófago, justo debajo del esternón, que es causada por la regurgitación de ácido gástrico.



El dolor se origina en el pecho y puede radiarse al cuello, a la garganta o al ángulo de la mandíbula. Hay algunos alimentos que te pueden ayudar a controlar el malestar de la acidez, aquí te decimos cuáles son:



Bicarbonato.

Este polvillo blanco que se puede encontrar casi en cualquier mercado es famoso por tener propiedades alcalinas que ayudan a neutralizar la acidez del estómago y del cuerpo en general.



Avena.

La experta en nutrición Fernanda Alvarado recomienda la avena ya que ha sido descrita en varias publicaciones como el alimento que más ayuda a disminuir la producción de ácido en el estómago, esto gracias a su aporte de vitaminas del complejo B y beta-glucano, un tipo de fibra soluble que favorece la digestión y que además tienen un poder suavizante sobre la mucosa gástrica, al mismo tiempo que mejora el tránsito intestinal y da saciedad.



Jengibre.

Es una especia valorada desde la antigüedad por sus múltiples propiedades digestivas. En el caso de la acidez estomacal resulta efectivo por su ligero efecto alcalino que regula el pH en el estómago para controlar los compuestos ácidos.



Anís.

Es un buen remedio casero para disminuir la acidez estomacal y todos sus síntomas; no obstante, se ha de tomar con cuidado ya que algunas personas son alérgicas a sus compuestos activos.



Papaya.

Contiene una enzima digestiva conocida como papaína, la cual interviene en diferentes procesos digestivos y ayuda a disminuir el ardor. Además está recomendada para combatir molestias comunes como el estreñimiento, la indigestión y la gastritis. Come un trozo en su estado natural o tómala en jugos o batidos.



Perejil.

Fernanda Alvarado también recomienda esta planta porque favorece la digestión, es considerado el rey de los antioxidantes y posee virtudes diuréticas que estimulan el buen funcionamiento renal. Contiene luteolina, un avonoide que promueve el metabolismo de los hidratos de carbono funcionando como agente antiinflamatorio.



Plátano.

Esta dulce y deliciosa fruta tiene un pH de 5.6 que la hace un buen remedio para calmar los síntomas de acidez estomacal; no obstante, en algunas personas no cae del todo bien.