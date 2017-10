Carbohidratos ¿son buenos o malos?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

“Los carbohidratos son uno de los principales tipos de nutrientes. Son la fuente más importante de energía para el cuerpo”, declara Medline Plus, el sitio web de National Institutes of Health. Estas sustancias están compuestas de oxigeno, carbono e hidrógeno.



Existen dos variedades de hidratos de carbono: los simples y los complejos. En el primer grupo se encuentran los azúcares de alimentos naturales como las frutas, fructosa, las verduras y los productos lácteos, lactosa.



Por otro lado, dentro del grupo de los carbohidratos complejos están la bra y el almidón, que se encuentran en alimentos como el pan, los cereales de grano entero y las legumbres.



Se cree que los carbohidratos son malos para la salud; sin embargo, consumir cierto tipo y cantidad de ellos resulta conveniente, ya que brindan energía y ayudan a proteger el organismo de enfermedades.



El PubMed Health establece que “durante la digestión, los carbohidratos se transforman en azúcares simples: Glucosa, galactosa y fructosa, que se almacenan en el hígado hasta que las células los necesitan para obtener energía”, y es aquí cuando la ingesta de carbohidratos adquiere una mala reputación, pues si bien es cierto que son beneficiosos para nuestro cuerpo, al consumirlos en cantidades excesivas se convierten en grasa que provoca un aumento de peso debido a que el organismo no los procesa adecuadamente.



Es por ello que para mantener un buen funcionamiento de nuestro organismo, los expertos recomiendan no exceder su consumo e incluir aquellos carbohidratos provenientes de alimentos naturales y evitar los procesados -galletas, papas fritas, botanas empaquetadas, cereales de caja y jugos de cartón.



Un ejemplo de carbohidratos de buena calidad son el camote, garbanzos, frutos, frijoles y chícharos.



La experta en nutrición Fernanda Alvarado asegura que el consumo de carbohidratos para un atleta o para una persona que padece diabetes es muy distinto las anteriores recomendaciones, pues no se puede olvidar que todo régimen alimenticio debe ser personalizado.