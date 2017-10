Tips para disfrutar de la comida rápida y no subir de peso

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En ocasiones es imposible llegar a nuestras a casas para comer algo súper sano y no nos queda más remedio que ir a una plaza, por lo que aquí te dejamos algunos consejos para no subir de peso y que sean tan pesados estos alimentos.



Olvídate de las porciones extras: No te vayas con la finta de que las ensaladas son comida “light”. Por lo general, en este tipo de establecimientos las ensaladas aportan casi las mismas calorías que una hamburguesa. Si optas por comer ensalada, cuida que la proteína no esté frita y pide el aderezo aparte: una cucharada aporta 60 calorías. Considera el vinagre y el limón como sustitutos de aderezo.



Prefiere sándwiches o hamburguesas sin quesos grasosos, aros de cebolla frita y pide poca mayonesa o aderezo.



¡Muévete! Si te excedes con tu presupuesto calórico del día, camina más de lo habitual.