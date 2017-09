Cócteles que puedes compartir con tu perro

(Tomada de la Red)

Tu mejor amigo también padece el calor, por eso una buena idea es ofrecerle un rico y refrescante zumo de frutas. Hay frutas beneficiosas para el perro, como la manzana, el plátano, el mango y los arándanos. Otras, en cambio, lo son menos, las uvas y las pasas en grandes cantidades pueden ser tóxicas para el can, ya que dañan sus riñones. Te damos algunas ideas de cócteles que puedes compartir con tu mascota.



1. Zumo de manzana



Esta receta no puede ser más sencilla: los ingredientes son manzana y agua fresquita. Para elaborarla debes partir las manzanas y quitar el corazón con las pepitas. Luego cocínalas en una olla con agua hasta que queden blanditas y pásalas por una batidora para obtener un puré de manzana. Añade agua fresca y mézclalo bien. Un zumo de lo más hidratante y sano.



2. Cóctel de zanahorias y arándanos



Los perros pueden comer zanahorias de forma puntual, sin abusar. Para conseguir esta bebida se debe pasar por la licuadora una zanahoria cortada y agregar unos arándanos que van añadir mucho sabor a este zumo. Si lo prefieres, puedes rebajar la mezcla con agua. También puedes ofrecer estas raíces crudas y cortadas o esta fruta a tu mascota como premio cuando se porten bien.



3. Melón y sandía



Estas frutas están compuestas principalmente por agua, por lo que son muy hidratantes y aptas para el can. El melón es una excelente fuente de vitamina A y E y cuenta con potentes propiedades diuréticas. La sandía conviene que la consuman con moderación por su elevado contenido en fructosa. Para elaborar el zumo sólo tienes que cortar el meón y la sandía, retirar las pepitas cuidadosamente y pasarlos por la licuadora. Es realmente refrescante.



4. Zumo de plátano y fresa



a fresa, como los arándanos, son uno de los mejores antioxidantes. Nos ayudan a cuidar a nuestra mascota porqué además son beneficiosas para sus huesos y cuentan con propiedades digestivas que mejoran su tránsito intestinal. El plátano, por su lado, contiene un elevado contenido de fibra. Estos ingredientes con leche dan como resultado un batido delicioso, irresistible para humanos y perros. Recuerda tener en cuenta si tu perro tiene alguna intolerancia a la lactosa. En ese caso, puedes mezclar las frutas con un poco de agua fría.



Los zumos de fruta son beneficiosos para los perros pero debemos tomarlos como un complemento y nunca pueden no sustituir la dieta habitual del can. Son una buena manera de refrescarlo en días de mucho calor o como premio si han tenido un buen comportamiento.



Fuente:http://www.mundodeportivo.com/elotromundo/mascotas/20170901/43957085756/cocteles-que-puedes-compartir-con-tu-perro-zumo-frutas-batido-canes.html