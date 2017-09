Heces de mascotas, problema de salud pública: Investigadora

(Tomada de la Red)

Hace falta una vigilancia más cercana por parte de las autoridades, así como la coordinación de los vecinos, para eliminar el problema de la proliferación de excremento de animales domésticos en la vía pública, destacó la doctora Violeta Mendezcarlo Silva, durante la realización del Panel: Dialogo legislativo, que se realizó como parte de las actividades del Foro Mundo Animal. Responsabilidad colectiva.



Este Foro que reunió a representantes de entidades gubernamentales al frente del manejo o con incidencia de las especies domésticas, se realizó con el objetivo de fomentar un diálogo entre los diferentes actores sociales, que, aunque no estén legalmente constituidos están interesados en la cuestión animal, en el sentido del manejo de mascotas, animales de trabajo o especies ferales.



Otro de los puntos que trató el Foro fue cómo se realiza el proceso de rescate de mascotas, así como la perspectiva de las autoridades. Se habló de los esquemas de responsabilidad de los particulares frente a la tenencia de las mascotas.



La catedrática de la Facultad de Derecho apuntó: “Es importante que los dueños de las mascotas ofrezcan un manejo, resguardo adecuado y control para no generar daño a terceras personas”.



Mencionó que un asunto relacionado con la tenencia responsable de las mascotas, son las heces fecales, considerado como un problema de salud pública. “Cuando hablamos de tenencia elegimos el término porque la responsabilidad no solo es de los dueños. Las personas que se dedican a pasear perros adquieren también estas responsabilidades.



Del uso de equinos para recolección de basura, la doctora Mendezcarlo Silva, comentó:“estas actividades tienen una tradición dentro de unos grupos sociales, aunque la ley prohíbe que haya un maltrato o utilización de animales cuando excede el peso de carga. Los casos tienen que ser revisados por las autoridades”.



Añadió que desde la cuestión ambiental y de los animales, “es un problema multidimensional debido que son generaciones que han trabajado en este tipo de actividades y es difícil retirarlos de esta fuente de ingresos. Es necesario comunicar a la sociedad cómo se debe tratar a los animales y las diferentes disposiciones en torno”.