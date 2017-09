3 enfermedades que se confunden con acné

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

¿Acaso hay algo más frustrante que un impertinente barrito? Pues resulta que sí: descubrir que ese barrito no es en realidad un barrito. Ni siquiera el tratamiento más caro podría desaparecerlo. Y no tanto porque no sea bueno, sino porque fue hecho para tratar una condición diferente de piel.



Para evitar que ocurran estas situaciones, es importante conocer 3 condiciones de piel que comúnmente se confunden con acné. No te preocupes: ninguna te pone en riesgo si no las tratas adecuadamente… aunque no es lo más recomendable.



Rosácea



Cómo se ve: Si el acné y el eccema tuvieran un bebé, sería la rosácea. En general se manifiesta en una piel escamosa, rosa y con mucha comezón alrededor de la boca, nariz y ojos. De repente se desarrollan granitos, pero no son acné

Qué lo causa: Fluctuaciones hormonales, alimentos picosos o calientes, vino rojo, cambios emocionales, de temperatura o incluso productos cosméticos irritantes.



Cómo diferenciarlo: Siempre tendrás mejillas rozadas y vasos sanguíneos rojos cerca de los granitos.



Qué pasa pasa si utilizo medicamentos para el acné: Dependiendo del tratamiento, puede inflamar la piel.



Cómo tratarla: Antes que nada debes evitar el peróxido benzoilo, químicos agresivos y exfoliantes, pues pueden provocar brotes. También es posible que tu dermatólogo te recomendará antibióticos orales o tópicos.





Milia



Cómo se ve: Son pequeños granitos blancos en forma de perlas.

Qué lo causa: Usualmente por algún trauma hacia la piel o daño solar.



Cómo diferenciarlo: Aunque la milia se parece a muchísimo a las espinillas, ésta no puede reventarse. También más pequeñas e uniformes en tamaño.



Qué pasa pasa si utilizo medicamentos para el acné: Usar medicamentos de acné en la milia no tendrá ningún efecto negativo.

Cómo tratarla: La milia puede tratarse en casa a través de faciales con extracciones.



Foliculitis



Cómo se ve: Salpullido. La foliculitis es la inflamación de los folículos.

Qué la causa: Fricción, ropa muy ajustada, depilación e infecciones.

Cómo diferenciarla: La foliculitis sólo ocurre alrededor del folícula, así que la locación será tu primer pista.



Qué pasa pasa si utilizo medicamentos para el acné: De hecho el medicamento podría reducir el enrojecimiento e inflamación, pero no funciona como tratamiento.



Cómo tratarla: Modificando el factor irritante. Desde cambiar el rastrillo más seguido, hasta dejar de usar ropa tan ajustada. De cualquier forma, un dermatólogo deberá recomendarte el mejor tratamiento.



