¿Por qué le tienes que bajar a la sal?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El consumo excesivo de sodio está relacionado con la elevación de la presión arterial.



De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 (Ensanut 2016), en México 25 por ciento de los adultos padece hipertensión arterial.



Además, menos de la mitad de las personas saben que tienen la enfermedad y solo seis de cada 10 llegan a recibir el tratamiento adecuado.



No te pases de sal

El cuerpo es capaz de deshacerse solo de cierta cantidad de sodio: cuando nos excedemos, aumenta el volumen sanguíneo y, como resultado, se eleva la presión arterial.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda reducir el consumo de sodio en los adultos a menos de 2 mil mg por día.



En México, consumimos alrededor de 3,400 mg diarios. Sal vs. Sodio Sodio y sal no significan lo mismo.



El sodio es uno de los principales responsables de regular el equilibrio hídrico del cuerpo, ayuda en la transmisión de señales nerviosas y en las contracciones musculares.



La sal (cloruro de sodio) es un ingrediente culinario libre de calorías, pero rico en sodio.



Cada gramo de sal aporta cerca de 400 miligramos de sodio; es decir, aproximadamente 40 por ciento de la sal está compuesta por este elemento.