Consejos para tratar la muda de pelo en los perros

Según los expertos, los perros suelen mudar el pelo dos veces al año, coincidiendo con las estaciones de primavera y otoño. Sin embargo, aconsejan observar la cantidad de pelo que sueltan ya que el animal puede estar sufriendo otro tipo de afecciones como estrés o una reacción alérgica, como ya informamos desde Animal’s Health.



Los profesionales de la clínica veterinaria ALBET de Barcelona destacan, independientemente de la razón que origina la caída del pelo, la importancia de una buena alimentación, la forma de cepillado, la frecuencia de baño y la desparasitación. Cabe mencionar que los expertos también indican que la caída del pelo en los perros llega a producirse durante todo el año debido a que el aire acondicionado y la calefacción de los hogares no permite que el animal experimente de forma natural los cambios drásticos de temperatura. Para este caso, las pautas anteriormente mencionadas son igualmente aconsejables.



NECESIDADES QUE ATENDER



En primer lugar, los expertos señalan que una correcta alimentación es básica para la salud capilar del animal. Cubriendo esta primera necesidad, llega la importancia del cepillado. Los profesionales aconsejan cepillar al perro diariamente para retirar el exceso de pelo muerto que no termina de caer pero advirtiendo que la muda es un proceso natural y que de ningún modo hay que forzar la caída o arrancar el pelo ya que se puede dañar la piel del animal.



Además, el cepillado ha de realizarse con el utensilio adecuado para cada tipo de pelo según la raza. De esta forma, aconsejan un cepillo con manoplas para perros de pelo corto como el bóxer, otro de púas metálicas para el pelo semilargo como el del cocker, cardas si el pelo es largo como en el caso del terranova y si se tratase de pelo rizado como el de los caniches, recomiendan cortarlo periódicamente para evitar la formación de nudos. Con todo, el cepillado ha de ser suave y largo, tanto en el sentido del pelo como a contrapelo, detallan.



Otro aspecto a tener en cuenta es la frecuencia con la que se baña al perro. Los expertos aconsejan que no se haga más de una vez al mes, siempre y cuando sea necesario ya que un exceso de baño puede irritar la piel del animal, además de utilizar un champú específico para perros. Por último, los profesionales recuerdan la importancia de la desparasitación mediante el uso de la pipeta ya que de esta forma también se evitará la aparición de parásitos como la pulga.



Esta información es meramente orientativa, en Animal’s Health, le recordamos que, ante cualquier duda, lo mejor es que lleve a su mascota al veterinario.



