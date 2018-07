El look de Beatriz Gutiérrez Müller

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmara a Andrés Manuel López Obrador como presidente virtual de México, su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, lo acompañó a la primera conferencia de prensa en el Hotel Hilton de la Ciudad de México, para después trasladarse al Zócalo donde celebraron el triunfo.



Sin embargo, algo que llamó la atención fue su estilo elegante y clásico, perfecto para adaptarlo a un día de oficina. Es por ello que te traemos lo que llevó para inspirarte en el estilo relajado de la próxima Primera Dama del país.



La periodista y doctora en Literatura, Beatriz Gutiérrez nos ha dejado claro que es una mujer sencilla, que prefiere la comodidad más allá de estar sobrecargada de ropa y accesorios, ¿y quién no? Su manera de vestir se parece a la de muchas de nosotras en un día normal de trabajo, lo que hace que su estilo nos sirva mucho para inspirarnos y lucir increíbles durante la semana.

Es por eso que, cuando apareció junto a AMLO en la primera conferencia de prensa, nos quedamos maravilladas. Su look es totalmente adaptable a cualquier estilo; un atuendo bicolor, perfecto para lucir sobria y elegante en cualquier ocasión, que consistió en una blusa cruzada de satén y una falda lápiz. Para destacar el look, Gutiérrez Müller optó por un collar dorado y aretes a juego. Asimismo, llevó un maquillaje sencillo que se centró en los labios, los que llevó en un tono fucsia.

Adaptarlo a tu guardarropa será muy sencillo. Tan solo necesitas una blusa de algodón, satén o lino (depende mucho la ocasión) y una falda lápiz. Combina el atuendo con unas sandalias, como lo hizo la ex colaboradora de El Universal o, si lo prefieres, opta por unas zapatillas salón negras. Si eres más extrovertida, opta por unas zapatillas de charol o con aplicaciones de pedrería. Si lo prefieres, utiliza una blusa con un escote discreto y enfócate en el corte de la falda, ya que puedes utilizar una en corte A para darle movimiento a tu look.