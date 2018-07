Modelos se exhiben en redes apoyando al Tricolor

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Fin de semana de locura, pues entre las elecciones y el partido de la selección mexicana, las bellas se hicieron presentes a través de las redes, siempre esperando lo mejor por México.Pero en lo que refiere al plano mundialista, pulposas como la brasileña Sheyla Mell, Musa do Mexico para el concurso Musa da Copa 2018 enseñó que lleva en su pecho el orgullo azteca.Y quienes también esperan gritar de éxtasis y emoción es la modelo mexicana Yuliett Torres.Quien no se quiso quedar atrás en su sensual apoyo, es Celia Lora con una sensual playera mojada.Estas sensuales demostraciones de apoyo terminan por ser una cábala para las bellas mujeres que apoyan a la selección mexicana, aunque para los seguidores pamboleros, también es un agradable "taco de ojo".Así, con la esperanza de dejarse llevar por el júbilo, la playmate chilena Daniella Chávez también mostró su apoyo previo al partido de México vs. Brasil, en una foto donde se le mira sólo con un sombrero de charro.En fin, la pasión mundialista sigue y sólo uno de los equipos sabrá lo que es mantener a estas bellezas al borde de su asiento, mientras que otras serán presa de la tristeza.