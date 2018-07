Seattle prohíbe cubiertos de plástico en restaurantes

SEATTLE(AP )

Usar pajitas y cubiertos de plástico en los bares y restaurantes ya está prohibido en la ciudad de Seattle, luego de que una regla para reducir la contaminación por plástico en los océanos entró en vigor el domingo.



Se cree que Seattle es la primera ciudad grande de Estados Unidos que prohíbe las pajitas y cubiertos de plástico en el servicio de comidas, indicó el diario The Seattle Times.



El proveedor de servicios públicos de Seattle señaló que un decreto de 2008 ha eliminado gradualmente la presencia de varios productos plásticos de la industria de alimentos. Los negocios pueden usar cubiertos y pajitas degradables.



Los cubiertos y otros objetos de plástico no pueden ser reciclados y van a parar al océano, contaminando el agua y dañando la vida marina, aseveraron activistas.



Los negocios que no cumplan con la nueva medida enfrenarían multas de hasta 250 dólares.