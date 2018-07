Redes sociales reflejan posturas políticas de comunidad cultural

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El llamado a reportar incidentes en las casillas, la falta de boletas en las casillas especiales, las filas que aunque largas no desanimaron a los votantes y la expectativa por los resultados han sido tema de comentarios de escritores, intelectuales y artistas a través de las redes sociales, durante esta jornada electoral.



Pero evidentemente sus palabras también exhiben profundas diferencias y opiniones.



"¡Buen día! Recordemos, al votar, que gane quien gane, el cambio está en nosotros", expresó el tenor Fernando de la Mora, en su cuenta de Twitter.



El escritor Álvaro Enrigue dijo en la misma red social, tanto en español como en una versión en inglés: "Con todos los asegunes del caso, hoy gana, por fin, la izquierda en México. Estoy contento".



En contraste, Francisco Marín Moreno recuperó un tuit que escribió el 23 de junio: "Los que vayan a votar por AMLO vayan en ayunas, para que se vayan acostumbrando..."



En la tarde, en Twitter, Antonio Ortuño apuntó: "Yo sí voy a brindar con una chela (ya enfriándose) ahora que se confirme que perdieron el PRI y el PAN".



"El Hombre de Negro también vota", comentó el caricaturista Helio Flores en la misma red social, mientras que el también caricaturista, Rafael Barajas "El Fisgón", dijo: "Después de horas de espera, por fin pude votar. Voté parejo".



"Finalmente, sea cual sea el resultado, ganó la democracia", expresó el escritor Ignacio Solares en su cuenta de Facebook.



A lo largo del día, María Rivera escribió varios tuits, como éstos: "Que cada quien vote por quien quiera. Yo votaré pensando en los miles de migrantes asesinados en México que aún no son encontrados, en los jóvenes torturados y desaparecidos por el ejército y la marina estos años y en los activistas de izquierda asesinados".



Y en otro tuit, apuntó: "No, no, no. Yo no voto con condescendencia ninguna. Voto con determinación y seguridad de que sacar al PRIAN es lo mejor, lo necesario, lo impostergable, lo único moralmente aceptable".



Tryno Maldonado? marcó distancia: "Para mí la esperanza de México no está en un papel con nombres de varones que hay que depositar cada seis años para cambiar de amo. Está en la palabra, el caminar, la organización y la justicia que van tejiendo desde abajo mujeres como mis queridas Tía Hilda y Tía Chuy. Gracias".



"Día Histórico", fue la frase del tuit de Alejandra Frausto, quien sería la secretaria de Cultura, de ganar Andrés Manuel López Obrador, por la coalición Juntos Haremos Historia.



"Hoy debe ser la fiesta de la democracia mexicana. Derecho ejercido!", comentó la cantante Susana Harp, mientras que el compositor Arturo Márquez también expresó su apoyo por López Obrador: "Acá en la cola. Nunca antes había venido a votar con tanto coraje, corazón e inteligencia. Yo con AMLO".



A las 18 horas, el curador y crítico de arte Cuauhtémoc Medina escribió un tuit: "Primer logro: ya nunca será necesario votar de nuevo por AMLO".



En Facebook, dos días antes de la elección Natalia Toledo apuntó: "Por enésima vez votaré por ya saben quién, y sé que esta es la definitiva o salimos a votar temprano o harán su desmadre de siempre: cerrar las casillas y argumentar que no había garantías de seguridad. Siempre he votado por AMLO y no tuve que ver el hartazgo ajeno, fue buen gobernante en la Ciudad de México y también pienso que su honestidad es algo qué hay que considerar si pensamos que este país lo han saqueado durante años la mayoría de los políticos.



Por supuesto que en su planilla hay mucha fichita, solo hay qué abrir los ojos y no votar por aquellos que han tenido su oportunidad y solo se enriquecieron a costa de un pueblo que está sumido en la pobreza y la desesperanza. Buen día y aquellos que piensen diferente bienvenidos, no soy pendeja para dejar de quererlos por pensar diferente a mí. Besos!!"



Uno de los tuits más compartidos en el día fue el del periodista Jorge Ramos -2 mil 914 retuis- escribió: "Gane quien gane en México, a los periodistas nos va a tocar ser contrapoder. No hay otro lugar para nosotros".