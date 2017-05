Alertan por secuestro exprés de animales de compañía

(Tomada de la Red)

Desde hace unos días se alertó sobre un nuevo modus operandi de personas que roban perros, se presentan en los domicilios y con engaños de que supuestamente tienen una denuncia por maltrato animal se llevan a los animales de compañía.



En la Ciudad de México aumenta la presencia de bandas delictivas dedicadas al secuestro exprés de animales de compañía, ya que para liberar a un perro de raza pomeriana, chihuahua, schnauzer, labrador o bull terrier, por mencionar las más cotizadas, los delincuentes exigen el pago a dueños por más de 10 mil pesos.



De 2015 a la fecha, la procuraduría capitalina tiene un registro de casi 232 investigaciones por robo de animales, aunque se estima una cifra negra mayor porque todavía no existe una cultura de denuncia por este delito.



La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, Elizabeth Mateos, alertó lo anterior y adelantó que se pondrá en marcha un programa de capacitación a autoridades, para que tengan la claridad y sensibilidad de que es obligación tratar con respeto a quien levante una denuncia por robo de animales.



La subprocuradora de Protección Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México, Leticia Mejía, informó a EL UNIVERSAL que por primera vez este organismo público marca precedente al interponer una denuncia penal por robo de animales de compañía, luego de que personas han fingido ser de la Paot.



Desde marzo de este año hay registros de este hurto en zonas como San Juan Xalpa, en Iztapalapa, así como en la delegación Cuauhtémoc.



El 17 de marzo, vecinos de la colonia Hipódromo Condesa acudieron a la Paot para denunciar que en la calle de Sonora personas se ostentaron como personal de este organismo.



Los delincuentes se llevaron a un perro a revisión, dieron incluso teléfono y el propietario de buena fe accedió y lo entregó. A la fecha, el animal aún no regresa a su casa.



La subprocuradora y la asambleísta del PRD coincidieron en que es necesario concientizar a la gente de que si se da un secuestro a los animales de compañía se denuncie para poder proceder jurídicamente.



Donde hay mayores reportes es en las delegaciones Iztapalapa, Tlalpan y en Cuauhtemoc.



Elizabeth Mateos lamentó que las mascotas se hayan vuelto un negocio para los delincuentes, ya que la gente a quien le roban su perro —que es prácticamente de la familia— pagan lo que sea por recuperarlas.



“El tener mascota es un lujo, no cualquiera puede mantenerlo. Entre la clase media, media alta y alta se estila mucho tener animales de buena raza, caros, por eso hacemos un llamado a que las personas no dejen a sus perros solos en los carros, porque los delincuentes hasta rompen los cristales para llevárselos”, pidió la diputada perredista.



La subprocuradora de la Paot refirió que en los últimos cinco años el número de denuncias por maltrato animal ha aumentado.



