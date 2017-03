Mascotas: cartas del lector

(Tomada de la Red)

Leí con gran interés su artículo de mascotas sobre: DESCARTA PROBLEMAS CON EL PICO Y LAS UÑAS. Me interesó mucho porque rescaté a una tortolita hace dos años, se cayó del nido y ya no pude regresarla. Conforme pasa el tiempo le va creciendo su piquito, y lo que he hecho es limarle suavemente su piquito, porque efectivamente, el pico tan largo no le permite comer.



Específicamente el motivo de escribirles es porque ustedes mencionan que llevemos a nuestro pajarito para que corten el piquito con el veterinario, pero me gustaría sugerirles que en el próximo artículo de este tema, agreguen que seleccionen a un veterinario especialista en aves ya que los pajaritos son muy nerviosos y un veterinario que no sepa tratar al ave, al momento de revisarla puede ocasionarle un infarto.



Tiene que taparle su cabecita con un trapito para que no se espante con el veterinario ni con el estetoscopio, cuando la revise o le corte el piquito, que no vea. Es solo una sugerencia. Muchas gracias por su atención. Saludos.

Casilda Wallace.



Fuente:http://www.tabascohoy.com/nota/369081