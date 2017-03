Depresión y soledad acaban con mascotas

(Tomada de la Red)

No dejes sola a tu mascota, se puede morir. Especialistas aseguran que la depresión y soledad se encuentran entre las tres principales causas de muerte de las mascotas, pues algunas por genética requieren estar acompañados la mayor parte de su tiempo.



El entrenador de perros, Francisco Ramos, aseguró que existen algunas alternativas para mantener a las mascotas entretenidas durante las horas que se deben quedar solas, si es que no está en las posibilidades pagar una pensión, o a alguien que se haga cargo de ella.



“Existen diversos juguetes que podrían entretenerlos por mucho tiempo y que no rebasan los 300 pesos, sin embargo también puede ser a la larga más económico comprar o adoptar un compañero, porque existen algunas razas de perros que no pueden pasar mucho tiempo solos, como los chihuahua o los pug".



Por su parte, el medico veterinario Hans Hidalgo manifestó que al menos dos de cada tres perros tiene complicaciones de salud debido a la soledad, pues la ansiedad le provoca enfermedades sobre todo en la piel, además de trastornos alimenticios como falta de apetito en algunos; mientras que al menos uno de esos díez puede llegar a morir.



“Los perros, al igual que nosotros también sienten, y si una persona se va trabajar en un horario de ocho de la mañana a ocho de la noche es dejar en soledad a la mascota, por eso algunas intentan escaparse de su casa, aunque suene increíble, mientras que otras podrían hasta morir por los mismos trastornos”, dijo.



Quiere 'Rosita' tener una familia (Testimonio)



Rosita" es una perrita de un año; desde hace algunos meses se encuentran en manos de la asociación civil UPAT, quienes le han buscado un hogar sin poder encontrárselo aún. Esta perrita caminaba por las calles, “cuando la recogimos estaba embarazada, gracias a Dios no tenía ningún problema, únicamente tuvimos que ingresarla al veterinario para que la revisara, le hizo una biometría y fue todo, sólo era desnutrición su problema”, señaló María del Carmen Ramírez González, presidenta de UPAT.



Luchó 'Venancio' contra la muerte (Testimonio)



Cuando "Venancio" fue encontrado tenía seis meses y olía prácticamente a muerte, las costillas se le notaban, apenas tenía fuerzas para vivir. “Venancio tuvo una historia bastante triste; cuando llegó con nosotros apestaba mucho, como cuando algo se muere o se echa a perder, adentro de su hocico tenía bastante lastimadas y hongo en toda su piel, estaba anémico y apenas podía permanecer en pie, ahora nunca quiere parar de jugar, se mantiene todo el día activo”, relató María del Carmen Ramírez González, presidenta de UPAT.





Fuente:http://www.tabascohoy.com/nota/366553