Olores que los gatos detestan

(Tomada de la Red)

Los gatos son conocidos por ser la representación de la limpieza, es por ello que estos animales tienden a huir o evitar olores que le desagradan.



` 1. Cítricos. No todos los animales pueden oler sin problemas las limas, naranjas o limones, sin embargo, los gatos huyen de estos olores. Tanta es su molestia por esto que existe repelente que contienen cítricos para ahuyentarlos de ciertas zonas.



` 2. Plátanos. Pueden que no desprendan un olor muy fuerte, pero estas frutas alejan a los gatos. Tan solo con frotar la cáscara o colocar un plátano en cierto lugar, te garantizará que los gatos no se acerquen a ella.



3. Caja de arena sucia.



Todo dueño de felinos sabe que con el paso de los días la caja de arena huele muy mal si no se limpia regularmente.



` 4. Pino. Muchas de las arenas naturales para gatos contienen pino como aromatizante, es por ello que es recomendable no adquirirlas, sobre todo si en ese momento le estás enseñando a ir al baño.



` 5. Pimienta. Aquellos olores muy fuertes como la pimienta, la mostaza y el curry son condimentos que los gatos rechazan, ésto se debe a que los perciben como si fueran tóxicos.



` 6. Plantas. Lavanda, geranio, tomillo y limón son algunas de las plantas que esparcen un olor desagradable para los gatos. Si tienes un pequeño jardín prueba sembrar algunas de ellas, ya verás cómo tu mascota no se acercará.



` 7. Eucalipto. No sólo no les agrada su olor, sino que los aceites de éstas son tóxicos para los gatos, así que ten mucho cuidado con ello.



Fuente:http://www.tabascohoy.com/nota/367538