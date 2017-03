Quizá no encuentras pareja por estas razones

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

No eres la única, millones de hombres y mujeres se embarcan en la búsqueda incansable del amor de sus vidas y a veces sin éxito notable. Probablemente estás cansada de tener citas que no concluyen en nada importante y tu autoestima puede estar debilitándose, pero antes de bajar los brazos creyendo que tienes “mala suerte” en el amor revisa estos puntos.



¿Buscas pareja donde la podrías encontrar?



Puede que pienses: "¡Vaya! Si supiera dónde está mi pareja ideal ya hubiera ido por ella". Pero se trata de otra cosa. Quizá no estés buscando donde deberías buscar. Por ejemplo, tal vez esperas que alguien te presente al amor de tu vida porque crees que el tipo de personas que buscas no se encuentran en internet.



Quizá esté ahí, ¡quizá sea esa solicitud en internet que tienes pendiente responder! O quizá sea ese amigo que tus compañeras de trabajo te quieren presentar pero tú desconfías que te pueda gustar y ni siquiera le das una oportunidad.



Ten cuidado con los extremos, como pensar qué hay de malo en ti para que no encuentres a la persona ideal. Esa clase de pensamiento retroalimenta tu idea de que eres tú la del problema, y empeora cuando ves a tus amigos emparejarse y establecerse.



Simplemente no le has conocido aún, pero está por allí en algún lado. Lo importante es que dejes de maltratarte y pensar negativamente de ti misma, por que de esta manera empeorarás las cosas.



Mañana puede ser el gran día



Puede que las citas fallidas hayan perjudicado tu autoestima, de modo que cuando conoces a alguien -incluso fuera de una cita- pienses que no puedes atraer a nadie. Con estos pensamientos solo conseguirás atraer a alguien negativo, y puede que termines en una relación tóxica que puede hacerte daño irreparable. El buen diálogo interno es vital para que te mantengas con ánimos durante esta búsqueda.



Así que no pienses que hay algo malo contigo, simplemente las malas experiencias te están haciendo dudar de ti misma. Incluso, si te sientes ya demasiado incómoda con la cantidad de citas que no llegan a nada, podrías dedicarte tiempo a enriquecerte como persona y a amarte, y en el proceso puede que encuentres a alguien que verdaderamente valga la pena. Recuerda: las personas que están bien consigo mismas proyectan esa energía a los demás y atraen a más personas.



No todos tenemos la misma suerte en el amor: a veces algunos encuentran su “alma gemela” en el primer intento, otros luego de una terrible relación, pero lo cierto es que hay una persona para cada uno de nosotros, especialmente si estamos buscando pasar el resto de nuestra vida amándonos a nosotros mismos y a alguien más.



Aplaca las dudas y mantén la calma, no es tu culpa, no hay nada malo contigo. Todos somos capaces de encontrar el amor, tarde o temprano. ¡No pierdas las esperanzas!



