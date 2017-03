¡Las pecas están de moda!

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Hace algún tiempo las pecas se han puesto de moda: le dan al rostro ese toque angelical y tierno que tanto nos gusta, pero no todos las tenemos... hasta ahora.¿A qué me refiero? En un comienzo, se crearon unos tatuajes NO permanentes para la piel que simulaban pecas naturales, pero eso no fue suficiente y pasaron a un siguiente nivel.Esta nueva moda se está apoderando de las nuevas generaciones y se trata de tatuarte el rostro de forma permanente simulando que tienes pecas. Al principio se ven algo artificiales, pero con el paso del tiempo parecen más reales.¡Así es como quedan!Pero ten cuidado...Es mejor que estés alerta: si te empiezan a salir pecas con el transcurso del tiempo, puede ser un síntoma de que has estado expuesto al sol más de lo que deberías. Si se prolonga en el tiempo, este hábito puede acarrear consecuencias muy serias como el cáncer de piel y el envejecimiento prematuro.