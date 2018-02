Las mascotas, cada vez más importantes para las empresas pet friendly

(Tomada de la Red)

Tener una mascota es algo cotidiano. Los amantes de los animales estamos encantados de poder contar con amigos peludos que nos den la bienvenida cuando entramos en casa, observar cómo se mueve un grupo de peces en su pecera o escuchar el trino de un pájaro cuando sale el sol. Aunque también hay que reconocer que tener un animal de compañía es una responsabilidad de la que no nos podemos desentender. Si quieres que tu mascota esté sana y bien cuidada, estos consejos te ayudarán a ver que no es tan complicado.



Edúcala adecuadamente

A Pesar de tratarse de un animal, con un punto salvaje que no le vamos a poder quitar nunca, es fundamental que la enseñes a comportarse. Por ejemplo, marca el lugar en el que tiene que hacer sus necesidades, que hay cosas que no puede morder o arañar, como el mobiliario o las zapatillas, o que hay zonas de la casa en las que tiene vetada la entrada, como puede ser tu dormitorio.



Ten en cuenta que esto es un proceso en el que hace falta paciencia, así que no pierdas los nervios enseguida. Además, cada animal tiene su propia personalidad, por lo que saber como cuidar un gato o un perro no es una ciencia exacta. A veces tendrás que adaptarte un poco tú también.



Sácala a hacer ejercicio

Como norma general, la falta de tiempo hace que salgamos a la calle para que nuestra mascota, sobretodo si es un perro, haga sus necesidades y volvemos corriendo a casa. Sin embargo, esto produce sedentario, algo muy peligroso para un animal. Y no solo para él, sino también para nosotros.



Por eso, programa de forma regular momentos en los que salir a correr y dar una vuelta larga. Hacer ejercicio con tu mascota tiene beneficios para ambos y estrechará vuestros lazos. Si no puedes hacerlo todos los días, saca tiempo por lo menos para un par de veces por semana.



Controla su alimentación

De que tu mascota coma adecuadamente dependerá en gran medida su estado de salud. Así que ten mucho cuidado con qué y cuánto le das de comer. Hat animales que parecen no tener fondo y se comen todo lo que les pongas por delante, así que controla esto y dale de comer solo una vez al día, en raciones adecuadas para su peso y edad. Asegúrate de que la comida le aporta los nutrientes necesarios. Y si ves que empieza a ganar peso, haz de entrenador personal y toma las medidas adecuadas.



Visita al veterinario regularmente

Aunque hay situaciones que evidentemente obligan a ir al especialista, también es bueno consultar al veterinario cuando tengas alguna duda o hacerle una visita para que haga un chequeo general. Nada como la medicina preventiva para reducir los riesgos de que surjan problemas. Y cuando haya accidentes físicos, aunque pueda parecer que no ha pasado nada, no te la juegues. Llévalo a que le hagan una revisión para comprobar que todo es correcto.



Dale mucho cariño

Aunque hay quien piensa que las mascotas se conforman con tener un techo y comida, lo cierto es que el cariño es fundamental para que esté feliz. Así que tienes que dedicar tiempo a tus animales de compañía, jugando con ellos y haciendo que sientan que forman parte de un manada, la familia, en la que todos los miembros tienen un papel y deben cumplirlo para llevar una vida feliz.



Con estos sencillos consejos, podrás disfrutar de tus mascotas al máximo. Y ellas lo notarán también.



Fuente:http://www.rrhhdigital.com/secciones/empresa/128909/Las-mascotas-cada-vez-mas-importantes-para-las-empresas-pet-friendly