En España prohíben cortar la cola y las orejas de las mascotas

TIJUANA, Baja California(GH)

España prohibió desde hoy cortar la cola, las orejas o las cuerdas vocales a las mascotas, como parte de una normativa más amplia incluida en el Convenio Europeo sobre Protección de Animales de Compañía, vigente desde 1987 pero adoptada recién ahora en el país, informó la prensa local.



Los responsables de mascotas tampoco podrán extirpar uñas y dientes por fines estéticos o más allá de lo estrictamente curativo, ni tampoco regalarlas como premio o gratificación.



La norma prohíbe las intervenciones quirúrgicas para modificar la apariencia u otros fines no curativos y sólo las autoriza si un veterinario las considera beneficiosas por razones de salud, por el beneficio de un animal determinado o para impedir su reproducción.



Las operaciones en las que los animales sufran dolor exigirán anestesia administrada por un veterinario.



Sobre el sacrificio de mascotas, el Convenio Europeo expone que sólo podrá hacerlo un veterinario o persona competente excepto para poner fin al sufrimiento del animal en casos de urgencia en los que no pueda obtenerse rápidamente la asistencia de un profesional.



En ese caso, el sacrificio deberá hacerse con la aplicación de una anestesia general profunda seguida de un procedimiento que cause la muerte de manera segura.



El Convenio establece también límites a la tenencia de mascotas y determina cómo reducir el número de animales vagabundos.



Desde ahora, el adiestramiento de mascotas en España debe quedar a cargo de personas dotadas de conocimientos idóneos y se desalentará el regalo de animales a niños de menos de 16 años sin consentimiento expreso de sus padres así como evitar el regalo de animales de compañía a modo de premio, recompensa o gratificación.



