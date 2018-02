MADRID, España(AP )

Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:



ARGENTINA

1.- “Gravity Falls. Diario 3” - Disney

2.- “La herida” - Jorge Fernández Díaz

3.- “Origen” - Dan Brown

4.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

6.- “Patria” - Fernando Aramburu

7.- “Gravity Falls. Guía de misterio y diversión” - Disney

8.- “El cuento de la criada” - Margaret Atwood

9.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

10.- “Mil veces hasta siempre” - John Green

(Fuente: Librerías Cúspide)



COLOMBIA

1.- “Origen” - Dan Brown

2.- “La transparencia del tiempo” - Leonardo Padura

3.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

4.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

5.- “Un hombre al poder (Los Médici 2)” -Matteo Strukul

6.-“Los restos del día” – Kazuo Ishiguro

7.- “El soborno” - John Grisham

8.-“Era más grande el muerto” – Luis Rivas

9.-“Una columna de fuego” – Ken Follett

10.-“El hombre que perseguía su sombra” – David Lagercrantz

(Fuente: Librería Nacional)



ESPAÑA

1.- “Los amores imparables” - Marwan

2.- “El día que se perdió el amor” - Javier Castillo

3.- “Origen” - Dan Brown

4.- “Amor y asco” - Srtabebi

5.- “Indomable” - Srtabebi

6.- “Historias de un náufrago” - José Ángel Gómez

7.- “Cuando abras el paracaídas” - José Angel Gómez

8.- “El día que se perdió la cordura” - Javier Castillo

9.- “La última raya” - Javier Jorge

10.- “La venganza de las palabras bonitas” - Victor Mengual

(Fuente: El Corte Inglés)



ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "The Woman in the Window" - A.J. Finn

2.- "Fall From Grace" - Danielle Steel

3.- "Origin" - Dan Brown

4.- "Little Fires Everywhere" - Celest Ng

5.- "The Rooster Bar" - John Grisham

6.- "The Immortalists" - Chloe Benjamin

7.- "Before We Were Yours" - Lisa Wingate

9.- "The Wife Between Us" - Hendricks/Pekkanen

10.- "City of Endless Night" - Douglas Preston y Lincoln Child

(Fuente: Publishers Weekly)



MÉXICO

1.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” - Elena Favilli y Francesca Cavallo

2.- “Origen” - Dan Brown

3.- “Gravity Falls. Diario 3” - Disney

4.- “It (Eso)” - Stephen King

5.- “Una columna de fuego” - Ken Follett

6.- “Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida)” - Amalia Andrade

7.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

8.- “Cien años de soledad” - Gabriel García Márquez

9.- “It (Eso)” (Edición película) - Stephen King

10.- “Corazonadas” - Benito Taibo

(Fuente: Gandhi)



URUGUAY

1.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

2.- “El sentir de las violetas” - Diego Fischer

3.- “La chica del tren” - Paula Hawkins

4.- “Origen” - Dan Brown

5.- “Más oscuro” - E.L. James

6.- “Faraón” - Wilbur Smith

7.- “La sustancia del mal” - Luca D’Andrea

8.- “Wigetta y la feria fantasma” - Vegetta 777

9.-“Wigetta y el cuento jamás contado” - Vegetta 777

10.- “Mi negro pasado” – Laura Esquivel

(Fuente: Librerías Bookshop)