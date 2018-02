Lo que tus hábitos digestivos dicen de ti

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Hablemos de tus heces… en serio. Es algo de lo que hemos hablado anteriormente, así que sabes que solamente estoy hablando de tu salud. Resulta que lo mucho que te tardas al ir al baño, cuántas veces lo hagas y cómo te sientas en el excusado, puede decir mucho de ti.



No tienes que ir una vez al día

En promedio, la gente va al baño 1 o 2 veces al día… pero hay otras personas que lo hacen más o menos y es completamente normal. En teoría, si te sientes bien, no deberías preocuparte.



La única regla que deberías creer es que no hay un rango que determine un hábito digestivo normal. Si antes ibas cada dos días, y ahora vas diario, es posible que ahora consumas más fibra. Siempre y cuando tu estómago y tus hábitos no te hagan sentir mal o no causen problemas, ¡vas bien!



Ser regular es bueno

Si vas al baño todas las mañanas, quiere decir que tienes un sistema digestivo saludable. Y si no eres regular, no te estreses; puedes hacer popó a la hora que sea, pero es mucho más común que la gente lo haga en las mañanas.



Hacerlo después de comer no siempre es malo

No quiere decir que tengas un sistema digestivo eficiente; más bien tu tracto digestivo no creció. Hacer popó después de comer es un reflejo que tienen los bebés; y a veces ese reflejo nunca desaparece.



Aunque no es ideal tener este hábito, es completamente normal. La popó que pasas después de comer no es la comida que metes en tu boca, así que tu cuerpo tiene suficiente tiempo para absorber los nutrientes. Si, por ejemplo, esa popó es líquida, flota y huele terrible, quiere decir que no estás absorbiendo las grasas de manera correcta. En ese caso sí te recomiendo consultarlo con gastro.



El café es parcialmente bueno

La cafeína estimula los intestinos. Esta deliciosa bebida provoca contracciones intestinales que empujan las heces hacia el recto. Así que es común que la gente tome café en las mañanas, y utilice el baño en las tardes.



Tu popó y tu menstruación van de la mano

Tener tu periodo usualmente conlleva cólicos, inflamación y más tiempo en el baño. Esto es culpa de las hormonas. Muchas mujeres reportan diarrea durante su periodo porque las hormonas que provocan contracciones en el útero, también provocan contracciones intestinales.



Tu técnica importante

Si crees que te tardas años en el excusado, tal vez sea porque estás adoptando la posición incorrecta. La ciencia ha comprobado que la posición más efectiva para hacer del 2 no es el ángulo de 90 grados, sino la de 45 grados con los pies sobre un banco. Es prácticamente la posición de agacharse que deja que las heces salgan del cuerpo sin mucho esfuerzo.



El estreñimiento vacacional es normal

Estás de vacaciones, relajándote en la playa… cuando te das cuenta que no has ido al baño en días. Hay estudios que estiman que el 40% de las personas experimentan estreñimiento vacacional. Cruda realidad.



¿Por qué sucede esto? Tan sólo sentarse en un avión por varias horas seca el colon. La presión atmosférica dentro del avión es diferente a la presión fuera, así que lentamente elimina el agua del cuerpo y los intestinos.



Además la deshidratación empeora con el clima de la playa y, seguramente olvidas que el agua es vida durante las vacaciones. Por si fuera poco, comes lo que se te da la gana y no haces ejercicio.