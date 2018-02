Beneficios de la Jalea Real para tu piel

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Los mexicanos tenemos arraigado el gusto y deseo por los ingredientes naturales, lo que nos hace buscar nuevos y mejores ingredientes en diferentes ámbitos.



Es por ello que seguramente has escuchado hablar de la jalea real y lo maravillosa que es en el ámbito alimenticio, pero va mucho más allá, los beneficios que puede dar este ingrediente a la piel también te encantarán, pues tiene los nutrientes y los elementos necesarios para preservar y renovar la apariencia joven y sana de tu piel.



Estudios científicos han revelado su gran potencial y han llevado a algunas empresas a trabajar con laboratorios prestigiados en el desarrollo de líneas enteras de productos con jalea real para tu piel y en especial para tu rostro, pues el incorporar la jalea real hace que los productos, llámense serums, cremas o tónicos, adquieran una textura rica y muy cremosa, aparte de que la formulación se vuelve bastante potente al contener densos y poderosos nutrientes los cuales se obtienen del panal donde la jalea real está destinada solo para alimentar a la abeja reina, está alimentación le permite vivir 40 años más que las abejas obreras.



Y contarte lo anterior es para que puedas darte una mejor idea de cómo actúa la jalea real en tu piel, debido a que su formulación es muy rica en proteínas, vitaminas, minerales, aminoácidos y lípidos esenciales, los cuales sirven para llenar de salud, vitalidad y belleza tu piel; manteniendo un aspecto juvenil y retrasando los signos de la edad.



Otro avance de la ciencia y tecnología en torno a la jalea real es el desarrollo de una molécula más pequeña pero bio-idéntica a esa proteína natural responsable de la longevidad de la abeja reina que es la "royalactina", pero ¿por qué desarrollar tecnológicamente una molécula más pequeña y no usarla de forma directa? Pues simplemente porque en su forma natural la molécula es mucho más grande de lo que nuestra piel podría absorber y para poder tener los beneficios era necesario hacerla más pequeña para penetrar a capas más profundas de nuestra piel.



Como sabes tu piel cambia diariamente y por eso debes cuidarla constantemente del estrés, de una mala alimentación, cambios hormonales, la exposición al sol y las condiciones climáticas, entre otros que pueden causarle estragos, pues estos factores dejan a tu piel ávida de hidratación y en la jalea real y royalactina puedes encontrar un gran aliado para apoyarla, pues le brindarán a tu piel suavidad y protección.



Y lo mejor es que puedes usar a cualquier edad cremas con estos ingredientes que te brindarán beneficios de acuerdo a tus necesidades, existen tratamientos completos los cuales contienen jalea real y están diseñados para suavizar tu piel, combatir los signos de la edad, líneas de expresión, mantener tu piel tensa y firme, refrescarla, disminuir la hinchazón, devolverle vitalidad y brillo, entre otros.



Además, puedes personalizar este tipo de tratamientos escogiendo los productos que tu piel necesite, un serum de jalea real adicionado con vitamina C para disminuir las imperfecciones en la piel, o uno con vitamina E para darle a tu piel la hidratación extra que necesita; suero con vitamina A para darle esa textura suave o bien puedes crear un mix y a una crema base o bálsamo con jalea real irle agregando alguno de estos sueros y de esta forma personalizar tu tratamiento facial.



Ahora ya sabes que la jalea real es un ingrediente que debes buscar, solo asegúrate de adquirir este tipo de productos con empresas formales, confiables y comprometidas contigo en cuidar de tu salud, belleza y bienestar; no te arriesgues y asegúrate de que tus productos de cuidado de la piel incluyan la poderosa jalea real rica que desafía a la edad y ayuda a mantener la elasticidad juvenil de la piel frente al tiempo, el estrés y el medio ambiente.