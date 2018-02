Preparan actividades por 500 aniversario luctuoso de Da Vinci

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El 2 de mayo de 1519, el polímata Leonardo da Vinci murió a los 67 años. Han pasado 500 años de su fallecimiento, por lo que museos están solicitando préstamos para realizar exposiciones.



Martin Kemp, autor de Living with Leonardo, libro que saldrá en marzo, dijo a "The Art Newspaper" que ha habido una estampida de solicitudes de préstamos para 2019.



El Museo de Teyler, en los Países Bajos, fue uno de los que tomaron la iniciativa. El recinto montará una exposición a finales de este año e inicios del próximo.



La pinacoteca pidió prestados 30 dibujos, la mitad correspondiente a la Colección Real del Reino Unido y el resto de museos de Budapest, Viena y París.



La Galería Uffizi, en Florencia, está pidiendo al fundador de Microsoft, Bill Gates, el Códice Leicester, también conocido como Hammer, el cual es una compilación de los dibujos y textos hechos por Da Vinci.



"The Art Newspaper" indica que la mayor producción estará en el Louvre de París en otoño de 2019. El director del recinto, Jean-Luc Martínez, aseguró que su objetivo es reunir la mayor cantidad de obras de Leonardo.



El recinto cuenta en su acervo con pinturas como Anunciación, La Mona Lisa, La Virgen de las Rocas y San Juan Bautista.

El medio especializado indica que el Louvre tiene una posición privilegiada para pedir prestado el "Salvator Mundi" a su sede de Abu Dhabi.



La Colección Real exhibirá en la Queen's Gallery, en el Palacio de Buckingham y en el Palacio de Holyrood lo más destacado de sus 500 dibujos hechos por Da Vinci.



La Galería Uffizi prestaría el primer dibujo que sobrevive del artista al Museo Leonardiano de Vinci. El espacio está planeando una exposición a los paisajes del creador. La obra que recibiría corresponde a un paisaje de las montañas de Montalbano.