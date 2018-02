Escultura estuvo pintada mal por 30 años

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La escultura "Love", del artista Robert Indiana, regresa a la Plaza John F. Kennedy, también conocida como "Love Park", después de dos años fuera. La pieza fue sometida a una restauración, aunque no recuperó los colores que tenía porque eran los equivocados.



"Hyperallergic" informó que la escultura ya no será roja, verde y azul, sino roja, verde y morado, colores con las que el artista ideó su obra.



La ciudad se dio cuenta del error recientemente luego que los representantes de Robert Indiana indicaran a los funcionarios los colores originales de la escultura, los cuales fueron confirmados con fotografías de archivo de la Universidad del Temple.



Las imágenes fueron tomadas en 1976, cuando la pieza fue instalada como un préstamo para el bicentenario de Filadelfia, aunque la ciudad la compró dos años más tarde.



Desde entonces se ha sometido en dos restauraciones, una por cada 10 años desde entonces. El error de pintarla color azul se cometió en 1988.



Aseguran que cabe la posibilidad de que el error surgió por el deterioro de la pintura con el tiempo, por lo que cuando "Amor" regresó a la plaza no se notó el cambio de matices.