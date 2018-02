Aprovecha los puentes vacacionales sin afectar tu bolsillo

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

En promedio un mexicano gasta de 5 mil a 7 mil pesos durante un fin de semana largo, de acuerdo con la Confederación Nacional Turística, y este fin inicia el primer puente del año.



Si aún no has hecho planes para los cuatro puentes festivos que tiene 2018 y las tres temporadas de vacaciones, aquí te dejamos algunos tips.



De acuerdo con la Secretaría de Turismo, los estados de Guerrero, Quintana Roo, Jalisco, Chiapas y Oaxaca son de los más visitados durante la temporada vacacional.



Las fechas oficiales de los puentes serán:

- 5 de febrero

- 19 de marzo

- 20 de noviembre



Las temporadas vacacionales

- La primera temporada de vacaciones inicia en Semana Santa del 26 de Marzo al 6 de Abril

- Las vacaciones de verano del 25 de Junio al 16 de Julio

- Las vacaciones de invierno del 21 de Diciembre de 2018 al 6 de Enero de 2019.



Aquí algunos tips para no afectar tus finanzas personales

1. Planea con anticipación



Se recomienda tener un presupuesto asignado para las vacaciones. Es recomendable pagar en su totalidad el viaje o bien tener más del 70% liquidado antes de emprender tu viaje.



La Secretaría de Turismo señala que el nivel de ahorro que puede tenerse al cubrir el pago total lo antes posible, aumenta las posibilidades hasta un 45% de ahorro total, ya que pasando los días puede que ese dinero no se tenga contemplado y el regreso sea más ligero para tu bolsillo.



2. Expedición y renovación de pasaporte o visa

Si en tus próximas vacaciones quieres ir al extranjero, es importante considerar un presupuesto para la expedición o renovación de estos documentos.



La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que este año se tuvo un incremento en los costos, por lo que para la expedición del pasaporte con duración de 1 año es de 580 pesos; para 3 años, mil 205 pesos; 6 años, mil 660 y 10 años, dos mil 550 pesos con un tiempo de entrega de 3 a 6 semanas desde el momento en que se tramita.



Por su parte la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México dejó de manera intacta los precios de sus visas más solicitadas; tipo B1 y B2 con valor de 160 dólares.



El primer tipo sirve para viajes de negocios, asistir a conferencias, entrenamientos y consultas. El segundo tipo es para actividades turísticas, tales como compras, vacaciones temporales y visitar familiares.



3. Vuelos y equipaje

Si buscas destinos más alejados de la ciudad, requieren de un costo mayor. Por lo que se recomienda empezar el año con la visita a destinos no mayores de una hora de traslado vía aérea.



Por ejemplo: Puedes disfrutar de las playas de Huatulco o Ixtapa en tan sólo una hora o ir de compras a Houston o Dallas con dos horas de vuelo.



Considerando los cambios al inicio de este año, el Aeropuerto internacional de la Ciudad de México dio a conocer los costos sobre la documentación de equipaje.



La primer maleta será de 350 pesos previamente documentada, si es precomprado el vuelo es de 400 pesos y si se compran los boletos el mismo día del vuelo y al llegar al aeropuerto será de 450 pesos a 500 pesos dependiendo cada aerolínea.



4. Tarjeta de crédito

Recuerda que la tarjeta de crédito no es una extensión del efectivo que se lleva, sobretodo en vacaciones cuando el dinero parece que se termina más rápido. Por lo que no es recomendable gastar más de lo se tiene y tratar de ajustarse al presupuesto previamente armado.



5. Apuesta por los tours

La agencia de viajes Almundo.com recomienda como una opción de viaje para este 2018, los tours. Estos consisten en viajes guiados que incluyen servicios como transportación, entrada a los atractivos turísticos, guía en tu idioma y comidas.