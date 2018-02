Síntomas de un dolor de cabeza que no debes ignorar

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Desafortunadamente los dolores de cabeza pueden ser difíciles de categorizar. Un dolor de cabeza puede ser tortura. Pero en términos generales, cualquier cambio debería checarse con un doctor. Por ejemplo, si eres de esas personas que nunca tiene un dolor de cabeza, y de repente los recibe constantemente, tienes razón suficiente para consultarlo con tu médico.



Incluso en estas situaciones, lo más probable es que no tengas nada grave. Pero, ¿cuáles son las señales de alerta de algo importante?



Dolor de trueno

Si tienes un dolor de cabeza severo repentino (como si alguien te pegara con un martillo), podrías sufrir de una hemorragia causada por un aneurisma. Hablamos de un dolor de cabeza peligroso que requiere atención médica inmediata. No hablamos de un dolor agudo que desaparece, sino uno que simplemente no se va.



Cambia de ritmo

Si tienes migrañas o dolores de tensión, un dolor especialmente terrible no es algo de qué preocuparse. Sin embargo, si el dolor no sólo se siente más fuerte, sino diferente de lo normal, podría ser señal de un aneurisma.



Tu dolor de cabeza no es el único síntoma

Un dolor de cabeza acompañado de fiebre es peligroso. Esto podría indicar una infección en el cerebro como meningitis. También podría ser una señal de advertencia de encefalitis o inflamación del cerebro. Si hay dolor, fiebre y un estado mental alterado (confusión, falta de memoria), no duden en ir a urgencias.



El dolor está detrás o alrededor del ojo

Si tu dolor de cabeza incluye dolor de ojos, especialmente si también afecta la visión, podrías estar en riesgo de sufrir glaucoma o una presión en el ojo que corte la circulación sanguínea del ojo, resultando en ceguera, en un caso extremo.



El dolor se concentra en las sienes

En la mayoría de los casos, el lugar del dolor no es una indicación de algo peligroso. Pero si eres mayor de 50 años y el dolor se concentra en las sienes, podría ser señal de arteriris temporal, una condición que inflama las arterias. Ahora, si además hay visión borrosa y fiebre, no dudes en consultarlo con un médico, podrías terminar con ceguera sin no recibes tratamiento a tiempo.



Tu dolor de cabeza es "contagioso"

Si las personas alrededor de ti, como tu familia, pareja o compañeros de trabajo empiezan a tener dolores de cabeza al mismo tiempo que tú, podría ser señal de una intoxicación de CO2. Si sales de ese lugar y el dolor cede, abre las ventanas, las puertas y alerta a seguridad.