Creencias extrañas defendidas por genios

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Quizá ni te imaginas las cosas en las que creían tipos tan brillantes como Newton, Graham Bell y Tesla.



1. El apocalipsis según Newton



El mayor científico de la era clásica escribió cerca de 4500 páginas de análisis de la Biblia, ya que creía que el libro contenía todos los secretos del mundo. Concluyó que el apocalipsis llegaría en 2060 y que a partir de ese momento, lo que quedara del mundo sería gobernado por santos. Ni modesto ni mucho menos, asumió que él sería uno de los santos.



2. Las especies fantásticas de Linneo



El naturalista sueco Carl von Linneo, fundador de la clasificación de las especies y padre de la ecología, clasificó algunos organismos fantasiosos, que solo existían en su imaginación. Se inventó un monstruo marino al que llamó kraken, poniéndole el nombre científico de Microcosmus marinus, según la nomenclatura binomial por él creada. También creía en las sirenas.



3. La inferioridad femenina de Aristóteles



El célebre filósofo postuló que la mujer era una versión incompleta y defectuosa del hombre. Señaló que si bien eran aptas para llevar el hogar, solo estaban un paso por delante de los niños. Aristóteles les daba un consuelo a las damas: eran superiores a los esclavos.



4. El racismo de Tesla



El genial científico Nikola Tesla creía en la supervivencia del más apto y en que toda persona incapaz de contribuir a la creciente superioridad de la raza humana debía ser esterilizada. Escribió «a nadie que no sea un padre deseable se le debe permitir procrear»



5. El odioso lenguaje de señas de Graham Bell



Alexander Graham Bell odiaba el lenguaje de señas que actualmente ayuda a comprender a tantas personas sordas. La madre del inventor del teléfono era sorda y Graham Bell creía que el lenguaje de señas solo conduciría a crear un ser humano anómalo, totalmente distinto del resto.



6. La religión de Pitágoras



En torno al famoso filósofo y matemático griego se desarrolló una especie de culto, basado en sus postulados. Sus discípulos se negaban a comer la carne de algunos animales porque supuestamente habían contenido almas humanas en vida. Incluso no comían frijoles, ya que las almas supuestamente viajaban a través de estos granos para renacer.



7. La extinción de los dinosaurios según FitzRoy



El navegante e investigador británico del siglo XIX, Robert FitzRoy, es considerado el creador de los pronósticos meteorológicos. Creía que los dinosaurios se habían extinguido por un error de diseño en el Arca de Noé. Hicieron las puertas del arca demasiado estrechas y los enormes reptiles no pudieron entrar.



FUENTE: http://www.vix.com/es/mundo/174623/7-creencias-muy-extranas-algunas-estupidas-que-fueron-defendidas-por-brillantes-genios