¿A tu perro le queda poco tiempo de vida?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Perder a tu mejor amigo es una situación por la que no querrás pasar jamás… Muchas personas consideran a su perro como su mejor amigo y cuando llega el momento de tener que decirle adiós, probablemente no sepan cómo lidiar con lo que está sucediendo. Es por eso que te mostramos distintas maneras para que puedas sobrellevar ese momento.



1. Ve al veterinario

Lo primero que debes hacer si notas que a tu perro le sucede algo extraño es visitar a un veterinario. Esto te dará la seguridad de que no está padeciendo ninguna enfermedad, y en el caso de que le encuentren algo podrás ayudarlo a sentirse mejor. Los perros viejitos necesitan más atención y control por parte de un veterinario.



2. Sigue todas las recomendaciones

Dependiendo de lo que le suceda a tu perro, el veterinario te habrá dado instrucciones que debes seguir. Es importante que no le quites trascendencia a las recomendaciones del veterinario. Si tiendes a ser olvidadizo puedes programarte recibir una notificación para asegurarte de que le estás dando la medicación que necesita.



3. Controla su dolor

Si bien es una situación difícil ver a tu perro en ese estado, debes mantener la calma y controlar el dolor que pueda estar sintiendo de una manera efectiva. Si sientes que se te escapa de las manos, llama al veterinario y pide ayuda.



4. Dale una dieta saludable

Así como las personas necesitan una dieta saludable, los perros también. Debes asegurarte de que le estás dando a tu perro una buena alimentación, y que está recibiendo todo lo que necesita.



5. Haz que se sienta cómodo

Puedes hacer que se sienta más cómodo creando un espacio tranquilo dentro de tu hogar para que pueda descansar. Si hay mucho ruido no va a poder descansar de la mejor manera.



6. Pasa más tiempo con él

Aunque no pueda decírtelo, tu perro se sentirá mucho mejor si sus últimos días los pasa contigo. Trata de pasar el mayor tiempo posible a su lado, acompañándolo.



7. Que alguien lo cuide cuando tú no estés

No siempre puedes estar con él, y en esos momentos sería bueno que alguien pudiera cuidarlo, o al menos vigilarlo de vez en cuando.



8. Dale mucho amor

Durante el tiempo que le quede de vida dale mucho cariño, háblale despacio y acarícialo, él te lo agradecerá.



Junto a él has aprendido lo que es compañerismo y lealtad, han crecido juntos y compartido grandes momentos. Por eso, haz que pueda pasar de la mejor manera posible esa etapa.



