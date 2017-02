Elimina el mal olor de las toallas

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

¡Qué horror! ¡Fuchi! No hay nada peor que una toalla con mal olor, pues apesta todo el ambiente donde se encuentra. Déjame contarte la solución para tu problema. Aquí te enseñaré a eliminar el mal olor de las toallas de esta manera.



Qué necesitarás

1/2 taza de bicarbonato de sodio

1 taza de vinagre blanco

Agua caliente



Cómo proceder



Pon las toallas en la lavadora y llénala de agua lo más caliente que puedas. Si puedes hervir agua en una olla, ¡mucho mejor!

Añade una taza de vinagre y ejecuta el lavado completo.



Deja las toallas dentro de la lavadora y vuelve a llenarla con agua muy caliente.



Agrega el bicarbonato de sodio y vuelve a encender la lavadora en el ciclo completo.



Una vez terminado, pasa cada una de ellas por la secadora y tiéndelas en el exterior.



Sucede que el vinagre contiene ácido acético que rompe los depósitos minerales y disuelve la acumulación de toxinas mientras que el bicarbonato neutraliza los olores y disuelve todo tipo de suciedad y grasitud.



En el caso de que todavía persista el mal olor, vuelve a repetir todo el procedimiento. Ten en cuenta que esto debes hacerlo solo si la toalla tiene mal olor y no cada vez que las laves.



Cómo mantener las toallas fragantes por más tiempo



Antes de guardarlas, verifica que estén del todo secas, pues hasta el más pequeño trazo de humedad puede provocar ese olor tan desagradable.



Cada vez que la uses, asegúrate de colgarla bien extendida para que se airee y evites la proliferación de moho y hongos.



Evita usar mucha cantidad de jabón en polvo porque puede ser que tu lavadora no lo enjuague del todo y queden restos que con el paso del tiempo empiezan a oler muy mal.



Si pensabas que el suavizante comercial para la ropa era la solución, déjame decirte que estabas equivocada porque se recubre con una capa fina de químicos que las hace menos absorbentes con el paso del tiempo. Lo mejor es remplazarlo por vinagre blanco que suaviza la tela y la hace más absorbente.



Es muy fácil limpiar las toallas, que queden suaves y no pierdan la capacidad de absorber que tenían cuando estaban nuevas. Tengo un par de toallas en las que comencé a implementar el método del vinagre y están como nuevas mientras que otras que empecé a usar al mismo tiempo y lavé con suavizante perdieron su suavidad y parecen papel de lija.